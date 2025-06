Mariés au premier regard : ce que la production paie (et combien touchent les candidats)

Avec la saison 2025 de Mariés au premier regard, les confidences pleuvent sur les réseaux… et cette fois, c’est Keyn, l’un des participants les plus remarqués, qui balance les secrets de l’envers du décor. Entre révélations touchantes et petits détails croustillants sur les conditions de tournage, on découvre que l’amour (à la télé) n’est pas si gratuit que ça.

Mariés… mais pas à leurs frais

Sur Instagram, pendant une session de questions-réponses bien sentie, Keyn n’a pas mâché ses mots. Le candidat a confié que la production avait mis la main à la poche pour financer quasiment toute l’aventure. Oui oui, tout ou presque a été pris en charge : logement, déplacements, tenues de cérémonie… les futurs mariés étaient plutôt chouchoutés niveau budget.

Mais comme toujours, il y a un petit « sauf que ». Le seul moment que Keyn a dû autofinancer ? Son enterrement de vie de garçon. Pas de mojitos sur le dos de la chaîne donc, il a dû régler la note lui-même pour sa dernière virée « célibataire ». On imagine qu’il a quand même pu se faire plaisir, parce que bon, EVG ou pas, on n’épouse pas une inconnue tous les jours.

Petite rémunération mais gros engagement

Autre info lâchée par Keyn : contrairement à ce qu’on pourrait penser, les candidats ne font pas l’émission totalement bénévolement. Il a expliqué avoir été rémunéré… au SMIC horaire. Bon, ce n’est pas la folie non plus, mais c’est toujours ça de pris pour s’acheter un beau costume ou, soyons fous, quelques bougies pour instaurer une ambiance romantique post-mariage.

En mode Les Cinquante mais sans les épreuves en survêt’, on comprend vite que toutes ces heures de tournage valent quand même un petit quelque chose. Parce que passer devant les caméras à déclarer sa flamme à une quasi-inconnue, ça mérite bien une paie symbolique (au moins).

Un mariage express, mais pas sans émotions

Dans cette saison 2025, Keyn a dit « oui » à Jennifer. Leur compatibilité ? Un solide 80 %, selon les experts. Et même si tout semblait au vert sur le papier, Keyn a admis après la cérémonie avoir eu un petit goût d’inachevé. Ce qui lui manquait ? Une vraie demande, à l’ancienne, avec un genou à terre. Le romantique en lui rêvait d’un moment plus personnel, moins formaté. Bref, le genre de déclaration digne d’un prime de Star Academy, avec les frissons en bonus.

Le mariage a eu lieu à Gibraltar, comme un petit vent d’exotisme dans cette aventure intense. Jennifer, très émue, a été touchée par l’initiative. Et du côté des experts, Estelle Dossin a validé à 100 %, applaudissant ce cinquième « oui » de la saison, un record plutôt pépite pour cette cuvée 2025.

Les coulisses font autant parler que la love story

Avec une édition lancée en mars, Mariés au premier regard séduit toujours autant par ses jolies surprises, ses petites tensions et maintenant ses révélations de l’ombre. Les candidats commencent à lever le voile sur ce qu’on ne voit pas (ou peu) à l’écran. Et à en croire Keyn, il y a pas mal de choses à raconter.

Entre les moments trop mignons, les doutes sincères et les questions d’argent, cette télé-réalité continue de faire rêver tout en nous rappelant que l’amour télévisé a lui aussi son lot de logistique. Et si certains pensaient encore que tout le monde faisait ça juste pour « l’expérience », bah spoiler : même à l’amour, on met une petite étiquette prix.