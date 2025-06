Mort cachée de Claude François : comment son fils a surmonté le secret familial

Claude François Jr., le fils de l’artiste culte des années yéyé, a livré un témoignage bouleversant sur la mort de son père. À l’occasion d’une incroyable croisière événement prévue en 2025, le fils de Cloclo revient sur cette disparition qui a marqué toute une génération, mais aussi sa vie de petit garçon.

La croisière hommage : un événement festif pour honorer Cloclo

Exit la froideur des cimetières, place à la fiesta version Claude François. Du 11 au 18 octobre 2025, les fans de l’icône de la chanson française embarqueront pour une croisière mémorable. Au programme : souvenirs musicaux, convivialité et bonne humeur. Une manière originale de rendre hommage à celui qui a fait danser toute la France avec « Alexandrie Alexandra ».

Claude François Jr. explique : « Depuis des années, les fans allaient en pèlerinage sur la tombe de mon père, à Moulins, chaque 11 mars, c’était très solennel. Je me suis dit, on pourrait créer quelque chose de plus joyeux, à son image. Un bateau, une croisière, ça colle ». Et on ne va pas se mentir, une croisière disco ambiance Clodettes, c’est pépite.

Mais ce n’est pas qu’une simple croisière animée. C’est aussi un moment de partage entre familles d’artistes et fans passionnés, puisque Jonathan Dassin, le fils du mythique Joe Dassin, sera aussi à bord. De quoi faire swinguer les nostalgiques des années 70 toute une semaine.

À voir Mariés au premier regard : ce que la production paie (et combien touchent les candidats)

Une annonce de décès tardive et difficile à digérer

Si cette initiative se veut positive et dansante, Claude François Jr. en a aussi profité pour révéler un souvenir très personnel et poignant. Invité sur Buzz TV, il est revenu sur la façon dont il a appris la mort de son père, alors qu’il n’avait que dix ans.

À l’époque, il se trouvait dans le sud de la France, loin du tumulte médiatique. Claude François venait de décéder tragiquement le 11 mars 1978, électrocuté dans sa salle de bain. Mais les adultes, autour de lui et de son frère, ont préféré jouer la montre. « Ils ont attendu trois jours pour nous le dire. Ils ne savaient pas comment faire. Ils coupaient les radios… » raconte-t-il avec émotion.

Une tentative de protection compréhensible, mais qui a rendu ce moment d’autant plus troublant. Pendant plusieurs jours, aucun adulte n’osait lui dire la vérité. Il pensait alors simplement que « papa a eu un accident« . Le genre de souvenirs qu’on n’efface jamais.

Des souvenirs tendres et lumineux malgré l’absence

Malgré cette perte immense, Claude François Jr. garde en lui des moments précieux partagés avec son père. Des instants de bonheur simples mais mémorables, qu’il décrit avec tendresse : les vacances en famille, les rires sur les plateaux télé, les leçons de vie ou encore les câlins de son papa superstar.

À voir Vol de la statue de Macron : la blague de Vianney agite les réseaux sociaux

Et même si Cloclo est parti trop tôt, son empreinte reste vive chez ses fans et surtout chez ses enfants. Aujourd’hui, ce projet de croisière lui permet de renouer le lien entre les générations, en permettant aux plus jeunes de découvrir l’énergie débordante et la créativité d’un artiste hors norme – un peu comme Chris de Secret Story qui captive aussi bien les anciens que les nouveaux téléspectateurs.

Le fils du chanteur semble désormais transformer la douleur en célébration, en rassemblant autour de la musique et des bons souvenirs. Une vibe 100 % Cloclo : intense, festive et terriblement vivante. Ça passe crème.