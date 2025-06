Bloquée à l’aéroport à cause de graines bio : la mésaventure inattendue d’Ellen Pompeo

Ellen Pompeo, alias notre éternelle Meredith Grey, pensait embarquer tranquille pour un petit vol local aux États-Unis. Mais c’était sans compter sur ses graines de tournesol bio qui ont déclenché… l’alerte à la bombe. Oui oui, vous avez bien lu. Retour sur un moment surréaliste à l’aéroport qui mérite un award dans la catégorie « WTF du mois ».

Des graines de tournesol qui font flipper la sécurité

C’est en mars dernier qu’Ellen Pompeo a eu droit à une drôle de mésaventure en plein contrôle TSA, ces fameux agents de sécurité américains qui ne rigolent clairement pas avec la sûreté. L’objet du crime ? Un sachet de graines de tournesol biologiques acheté chez Erewhon, ce supermarché californien ultra chic où même une bouteille d’eau a une vibes premium.

Apparemment, une « substance suspecte » sur l’emballage a fait tiquer les machines. Résultat : intervention d’une équipe de démineurs, scène digne de NCIS en live sur le terminal 3. Pour des graines. Ellen a même proposé de les foutre à la poubelle direct, mais la procédure était déjà lancée. Stress max, retard d’une heure, et un message envoyé fissa à son attachée de presse digne d’un épisode de Grey’s : « Je risque de ne pas prendre cet avion, et tu ne devineras jamais pourquoi. » On imagine le fou rire en retour.

Une star ultra prévoyante… voire un peu parano

Ceux qui suivent la carrière d’Ellen savent qu’elle est du genre organisée à l’extrême, surtout quand il s’agit de prendre l’avion. Elle a confié dans Travel + Leisure qu’elle ne bouge jamais sans ses essentiels comme :

Pastilles à la menthe ultra fortes (au cas où une scène de bise improvisée)

(au cas où une scène de bise improvisée) Bouteille d’eau (probablement une aux électrolytes magiques)

(probablement une aux électrolytes magiques) Gel désinfectant et lingettes (bonjour les germophobes)

(bonjour les germophobes) Et donc ses précieuses graines « super chères et chics »

Bref, le kit de survie de la star méticuleuse par excellence. Sauf que cette fois, c’est justement ce snack healthy censé la zenifier qui l’a propulsée en mode suspect n°1.

Un épisode qui aurait cartonné dans Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo, qu’on retrouve aujourd’hui dans la série dramatique Good American Family sur Disney+, a réussi à garder son calme (et son humour) malgré cette scène digne d’un crossover entre Homeland et Les Experts. Elle a confié qu’elle réfléchirait à deux fois avant de voyager avec des produits bio un peu « chelous ».

Franchement, cette situation improbable aurait clairement trouvé sa place dans un épisode de Grey’s, saison 12, genre Meredith qui tente d’expliquer à la sécurité hospitalière que non, son thé matcha n’est pas radioactif. Fallait oser.

Allez, la prochaine fois Ellen, opte pour un paquet de chips. Ça passe crème.

