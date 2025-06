Guillaume dénonce les tests de compatibilité : pourquoi il n’y croit plus après son divorce

Le mariage de Guillaume et Sophie n’aura pas duré bien longtemps, et ce n’est pas qu’une question de compatibilité. Quelques jours avant la fin de la saison 9 de “Mariés au premier regard”, Guillaume sort du silence sur Instagram et balance sévère sur l’émission. D’après lui, les fameux tests scientifiques ne sont pas si fiables que ça…

Guillaume remet tout en question

Guillaume n’a pas mâché ses mots sur Instagram après l’annonce de son divorce avec Sophie. Le candidat, déçu par l’expérience, a directement mis en cause les tests de compatibilité qui ont pourtant fait toute la renommée de “Mariés au premier regard”. Car oui, selon les experts de l’émission, lui et Sophie étaient compatibles à 77 %.

Autant dire qu’avec un tel score, on s’attendait à du love story romantique version Clémence de la saison 8 revue en saison 9. Sauf que ça n’a clairement pas tourné comme prévu.

Non seulement leur relation n’a pas tenu le coup, mais en plus, les deux ex n’ont même pas souhaité faire débriefer leur rupture devant les expertes Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Ambiance. Guillaume a avoué ne pas comprendre comment sont calculés ces fameux pourcentages de compatibilité, surtout quand le programme semble accoucher d’un paquet de divorces à chaque saison. Petite pique bien sentie…

Quand les couples ne matchent pas du tout

Ce coup de gueule du candidat met en lumière une critique de plus en plus fréquente chez les fans de l’émission : les incompatibilités criantes au sein des couples. Et franchement, on peut les comprendre. Prenons l’exemple de Marina, qui avait clairement exprimé qu’elle n’aimait pas les hommes chauves. Résultat ? Elle se retrouve avec David, un crâne bien lisse. C’est pas très fair-play.

Même discours du côté de Guillaume, qui avait précisé qu’il ne se projetait pas avec une femme plus âgée. Et pourtant… BAM, le voilà marié à Sophie, trois ans de plus que lui au compteur. Autant dire que ça clashe sévère entre la théorie des compatibilités et la réalité de ce qui se passe devant l’autel.

Des divorces en série avant le final

La finale du 9 juin approche à grands pas et, déjà, plusieurs couples ont rendu les alliances. Pour l’instant, trois duos ont choisi de divorcer :

Guillaume et Sophie (ça, on l’a compris)

(ça, on l’a compris) Jennifer et Keyn

Laury et Anthony

Du côté des survivants de l’amour, Coralie et Bruno ont décidé de rester ensemble, malgré pas mal de tensions entre eux. Un peu comme dans Les Cinquante où certaines alliances improbables finissent par tenir — coucou Romane et Vivian !

Les téléspectateurs attendent maintenant de savoir ce qu’il advient des autres binômes : Marie et Laurent, Marina et David, ou encore Clémence et Malik. Et là, gros focus sur Clémence, à qui le public s’est pas mal attaché depuis son désamour express dans la saison précédente. Est-ce que cette saison sera enfin la bonne pour elle ? On croise les doigts.

La crédibilité de l’émission en péril ?

Avec Guillaume qui rejoint les nombreux anciens candidats à ouvertement questionner les méthodes de l’émission, la production a de quoi se poser quelques questions. Oui, le concept est accrocheur, mais dans les faits, la recette magique ne semble pas garantir des mariages durables.

Et même le public, pourtant habitué à la magie (ou au drama de l’amour) version télé, commence à se lasser de voir des couples mal assortis dès la première rencontre. Surtout quand, comme dans Secret Story, on sait tous lire entre les lignes.

Reste à voir ce que le clap de fin de saison nous réserve. Suspens garanti.