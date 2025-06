Secret Story revient : ce que sont devenus les stars marquantes de la saison 5

Petite réunion entre anciens secrets pour un gros teasing ! Juste avant le grand retour de Secret Story le 10 juin sur TF1, certains visages emblématiques de la saison 5 (celle qui avait cartonné en 2011) se sont retrouvés pour partager un peu de nostalgie… et surtout raviver la flamme des fans. Spoiler alert : on a eu notre dose d’émotion et de confidences.

Des retrouvailles qui font chaud au cœur

C’est un vrai saut dans le passé que nous ont offert Zarko, Zelko, Morgan, Sabrina et Morgane. Pour celles et ceux qui n’étaient pas encore accros à la Maison des Secrets à l’époque, ces cinq-là ont marqué les esprits dans la saison 5 remportée par Marie Garet. D’ailleurs, cette édition est souvent citée comme l’une des plus cultes de l’émission… et on comprend pourquoi.

À l’approche de la nouvelle saison, ces anciens candidats ont eu envie de se revoir, et ça donne un moment bien senti entre rires, souvenirs et actus persos. L’occasion aussi de voir ce qu’ils sont devenus (spoiler : ça passe crème pour tout le monde).

Zarko et Zelko, toujours inséparables

Impossible d’avoir oublié les jumeaux Zarko et Zelko, surnommés « les maîtres des sous-terrains ». Ce duo de stratèges est devenu iconique, autant pour leur complicité que leurs missions secrètes complètement perchées. Aujourd’hui, chacun a fait son petit bout de chemin : Zelko a décroché son diplôme d’architecte et Zarko a ouvert un resto en région parisienne. Des parcours bien loin des caméras mais toujours aussi stylés.

Morgan, la pom-pom boy en pleine lumière

Si vous vous rappelez d’un secret qui avait fait parler à l’époque, c’est bien celui de Morgan : « Je suis pom-pom girl ». Et ouais, à une époque où c’était encore assez inouï à la télé. Depuis, le candidat a clairement lâché les stéréotypes pour laisser briller son authenticité. En 2024, on applaudit encore cette audace et cette liberté d’être soi.

Sabrina, entre courage et résilience

L’autre figure marquante de cette saison, c’est Sabrina Perquis. Son secret ? « Je vis avec les poumons d’un autre », rapport à sa greffe suite à la mucoviscidose. Depuis son passage dans Secret Story, elle a aussi dû livrer un autre combat : celui contre le cancer du sein. Une battante qui continue de donner de la force à travers sa parole et ses engagements. Clairement, elle est pépite.

Morgane, un message fort et symbolique

Enfin, on retrouve aussi Morgane dont le parcours avait particulièrement touché le public. En entrant dans la Maison des Secrets en 2011, elle portait un secret très personnel : « Mon père est devenu une femme », en référence à la transition de son parent. Une histoire de famille forte et encore rare à l’époque dans le paysage télé. Une candidate qui mérite clairement sa place dans le panthéon de Secret Story.

Retour dans la Maison : ce qu’on sait de la saison 13

Après sept ans à l’ombre des écrans, Secret Story revient en force sur TF1 et TFX à partir du mardi 10 juin. Et la bonne nouvelle, c’est que Christophe Beaugrand reprend les rênes de l’émission. L’animateur promet une ambiance « plus feel good » et des secrets « forts, persos et légers à la fois » (on espère juste pas trop plan-plan non plus…).

Pas question de repartir sur des stories sordides ou des tensions hardcore. Cette saison mise davantage sur le côté jeu, mystère et complicité entre candidats. Le concept reste le même : des habitants enfermés dans une maison ultra stylée avec un secret à protéger et des missions à gogo. La recette parfaite pour les soupçons, alliances en douce et clashs qui partent en live. Bref, tout ce qu’on aime.

Petit mémo utile pour ne rien louper :

Lancement de Secret Story saison 13 : mardi 10 juin sur TF1

: mardi 10 juin sur TF1 Épisodes quotidiens ensuite diffusés sur TFX

ensuite diffusés sur TFX Retour de Christophe Beaugrand à l’animation

à l’animation De nouveaux secrets et une mécanique fidèle à l’ADN initial de l’émission

Sept ans après sa dernière diffusion, Secret Story compte bien reconquérir son public… et franchement, vu le come-back des anciens, on est déjà (re)tombés dans le piège sans faire exprès. Comme dirait Anaïs des Anges : « Ça sent le tournant de dinguerie ».