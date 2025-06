Fans du PSG choqués par les débordements ? Jamel Debbouze leur offre un hommage vibrant

Le PSG a écrasé l’Inter Milan en finale de Ligue des champions avec un score hallucinant de 5-0, et autant vous dire que la capitale a littéralement explosé de joie. Pour fêter l’événement, Jamel Debbouze a décidé de transformer la devanture de son Comedy Club en un hommage géant au club parisien. Ambiance euphorique dans Paname, malgré quelques ombres au tableau…

Jamel Debbouze en mode supporter XXL

C’est désormais écrit en grand sur le fronton du Comedy Club, en lettres rouges bien visibles : “Paris est magique cinq zéro”. Avec son humour bien à lui, Jamel a offert une vitrine 100 % PSG, version victoire historique. Pour les passants du boulevard Bonne Nouvelle, c’est l’occasion de sourire encore un peu plus en repensant à cette finale de folie.

Habitué des happenings inattendus, l’humoriste n’en est pas à son coup d’essai pour célébrer une actu marquante. Et franchement, quand on bat l’Inter 5-0 en finale de la C1, on peut largement se lâcher sur les punchlines. “Paris est magique”, c’est devenu LE slogan de la soirée. On parie que ça va rester affiché un bon moment.

Les stars aussi en feu

Sur les réseaux sociaux, c’était clairement la teuf. Parmi les people surexcités, on a repéré une publication très sympathique de Maëva Coucke, l’ex-Miss France. Elle a posté une photo hyper complice avec Marquinhos, le défenseur du PSG, et a glissé en légende : “C’était dingue… Paris est magique”. Carrément dans l’ambiance, la Miss.

Et elle n’est pas la seule à avoir partagé sa joie. Stories, vidéos, reels… les célébrités ont inondé Insta et TikTok de messages euphoriques après cette soirée de rêve. On sent que même ceux qui ne sont pas particulièrement footeux se sont laissés emporter. En même temps, l’ambiance faisait un peu “Soirée Imagine dans la Love Island Villa”, mais version Parc des Princes.

Des débordements qui gâchent la fête

Malheureusement, cette nuit de légende n’a pas été sans conséquence. Dans la foulée des célébrations, de graves débordements ont éclaté dans la capitale. Bilan dramatique : deux morts. Le choc. Une fois la liesse retombée, place à la consternation.

Le président Emmanuel Macron a réagi dès le lendemain, très ferme : “Rien ne peut justifier ce qu’il s’est passé ces dernières heures… Nous serons implacables.” Il a dénoncé des actes “inacceptables” et promis que justice serait faite. Ambiance bien différente, donc, pour clore une nuit censée rester historique dans le bon sens du terme.

Il a aussi souligné que “la nation est endeuillée” et a exprimé son soutien aux familles des victimes ainsi qu’aux commerçants affectés par les violences. Une déclaration carrément solennelle pour rappeler qu’un moment de joie ne devrait jamais virer au drame. Comme quoi, même quand tout semble magique, ça peut clasher sévère.

