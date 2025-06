Zaz sans abri ni argent : comment elle s’est relevée à 45 ans contre toutes les galères

Zaz a soufflé ses 15 bougies de carrière en musique sur le plateau de C à vous, et elle n’a pas fait que chanter. L’artiste a ouvert son cœur en revenant sur ses débuts pas franchement roses. Entre galères financières, nuits sans toit et critiques féroces, elle dévoile avec franchise les étapes qui ont forgé la femme qu’elle est aujourd’hui.

Des débuts à la dèche totale

Avant de cartonner avec « Je veux » et de vendre cinq millions d’albums à l’international, Zaz a connu la galère version hardcore. Invitée sur France 5, on la découvre dans une archive de 2010 en train de chanter dans la rue. Et elle raconte cash comment elle en est arrivée là : “À un moment donné, la rue s’est imposée parce que je n’avais plus de thunes”.

Pas de larmes ni de plainte dans sa voix mais une lucidité désarmante. Zaz a traversé cette période difficile avec une force dingue : “Je ne sais pas si mon parcours a été facile, mais j’ai une rage de vivre. J’ai une force de résurrection qui est incroyable.” Le feu sacré, clairement.

La rue comme choix assumé

Surprise : si Zaz a connu la rue, ce n’est pas toujours par contrainte. À un moment, elle a même décidé de s’y poser volontairement. Avant ça, elle enchaînait les prestations comme intermittente du spectacle, chantait dans des bals, intégrait des orchestres, et bossait un peu partout.

Quand la galère de logement devient trop lourde, elle opte pour la rue. Une manière peut-être de retrouver sa liberté, ou simplement de survivre. Un mode de vie marginal mais choisi, comme un passage nécessaire dans son parcours.

Une Zaz version 2.0 : tout change

Anne-Élisabeth Lemoine en a aussi profité pour pointer du doigt les transformations majeures dans la vie de Zaz ces dernières années. Et spoiler : ça fait un paquet.

Nouveau manager , nouveau label

, nouveau label un mariage , un bébé

, un et une tournée detox dans sa routine

Exit la clope, l’alcool, la viande et même le café. Oui oui, même le kawa. Zaz repart à zéro, et visiblement, ça déroule.

Un message fort contre les critiques

Côté critiques, Zaz en a vu passer. Des gentilles comme des franchement salées. Mais lors de son passage télé, elle a pris le temps d’y répondre avec son dernier titre « Je pardonne« . À travers cette chanson, elle met le doigt sur l’importance du pardon comme clé pour avancer : « Tu décides de pardonner pour te libérer aussi, toi, de ton histoire ».

Zaz ne se voile pas la face sur la violence de certaines attaques, notamment sur les réseaux où les haters se lâchent trop facilement. “C’était violent, la méchanceté qu’il peut y avoir de la part de gens qui crachent leur venin…Derrière des écrans, en plus !” Zaz joue franc jeu, sans langue de bois.

Et bonus : elle en profite pour évoquer ses propres failles mises en lumière par ces critiques. Une introspection touchante, dans la veine de ce qu’a déjà vécu une autre star bousculée par les jugements, comme Léa de la Star Academy saison 10, elle aussi critiquée avant de tout retourner sur scène.

La preuve qu’on peut tomber, se relever et briller encore plus fort.