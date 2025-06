Détecté tôt, le cancer du sein de Jessie J relance l’espoir et inspire ses fans

Jessie J a annoncé une nouvelle bouleversante qui a secoué ses fans : atteinte d’un cancer du sein, la chanteuse britannique a décidé d’en parler à cœur ouvert. Dans une vidéo sincère postée sur Instagram, elle revient sur ce diagnostic difficile, reçu juste avant la sortie de son morceau « No Secrets » en avril.

« La vérité, c’est que j’ai un cancer »

Avec sa voix tremblante mais son humour intact, Jessie J a expliqué qu’elle avait appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein, détecté heureusement à un stade précoce. Elle confie ne pas avoir voulu en parler au début, mais le poids du silence étant trop lourd, elle a finalement choisi l’option vérité totale. En bonne Sagittaire (team feu, 100% combative), la chanteuse assume : oui, la maladie fait flipper, mais aucun secret ne mérite de bouffer autant d’énergie.

Et puis entre nous, Jessie J, c’est pas la meuf qui chante “Domino” et te fout la patate même un lundi matin ? Alors évidemment, la voir craquer, partager ses doutes et tout déposer face cam, ça fait un choc. Mais c’est précisément cette vulnérabilité qui l’a rendue encore plus touchante. D’ailleurs, dans son message, elle ne cache rien : « Je n’arrive pas à digérer cette info« , confie-t-elle. Et on la comprend.

Une opération à venir, mais l’humour reste intact

Même dans la tourmente, Jessie trouve la force de rire, et franchement c’est pépite. Elle balance avec un sourire en coin : “Apparemment, je vais pouvoir garder mes tétons”, comme si c’était l’unique victoire dans ce tsunami d’émotions.

Et elle ajoute même avec une dose de second degré british : « Est-il trop tôt pour faire un remix intitulé ‘Living my breast life’ ? ». On valide à 200 % ce jeu de mots à la sauce UK.

Sur le plan médical, elle attend une opération dans les jours qui viennent. Elle ne rentre pas dans les détails techniques — on n’est pas dans Grey’s Anatomy non plus — mais elle partage l’essentiel : oui, c’est angoissant, mais elle choisit l’espoir. Le mot « précoce » est devenu son mantra, son petit point d’accroche pour ne pas se laisser envahir par la peur.

Des chansons devenues (un peu trop) symboliques

Autre coïncidence qui l’a un peu laissée sans voix : le timing de ses chansons. “No Secrets” et “Living My Best Life” sont sorties juste avant qu’elle n’apprenne sa maladie. Comme si son corps avait balancé des signaux très clairs à travers ses textes… flippant, non ?

Pour elle, tout ça sonne comme un signe qu’elle ne peut pas ignorer. Les astres doivent bien rigoler là-haut, parce que sincèrement, le destin n’aurait pas pu trouver plus ironique.

Et on le sait, dans la téléréalité comme dans la vie, tout est timing. Comme dans la dernière saison de Koh Lanta : les immunités arrivent toujours au pire moment. Pour Jessie J, cette annonce prend une tournure quasi cinématographique, quelque part entre la comédie noire et le récit inspirant.

Un soutien XXL de ses fans et des stars

Heureusement, elle est loin d’être seule dans cette épreuve. En commentaire de son post Insta, les messages de soutien pleuvent. En tête, sa BFF de l’industrie musicale, Rita Ora, qui lui a écrit : « Tu es littéralement ma personne préférée et je prie pour toi.

Ma mère l’a eu, je sais combien c’est difficile mentalement. Je suis là pour toi ». Et quand tu sais que Rita est une vraie guerrière dans l’âme (oui, comme toi quand tu tiens 9 épisodes des Cinquante d’affilée), ça veut dire beaucoup.

Mais ce ne sont pas que des paillettes et du glamour : Jessie J insiste sur le fait que lire d’autres témoignages l’a aidée, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle s’est ouverte à ce point. Elle veut briser les tabous, montrer que, même célèbre, on peut se sentir vulnérable. Et surtout, qu’on peut continuer à vivre, rire et chanter, même quand tout semble partir en vrille.

Et comme elle le dit elle-même : elle va vivre sa breast life. On est avec elle à 100 %.