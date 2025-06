Koh-Lanta bouleversé : comment deux candidats isolés ont piégé toute leur alliance

C’est le moment que les fans attendaient avec impatience ! L’épisode de Koh-Lanta diffusé ce mardi 3 juin 2025 sur TF1 en prime s’annonce comme un tournant majeur. La production l’a annoncé : on va assister au plus grand coup de bluff de toute l’histoire du jeu. Rien que ça.

Un retournement de situation spectaculaire et inédit

Toujours à l’orée de la finale, les épisodes deviennent tendus. Et là, surprise : la prod annonce un move de malade. Carrément le plus gros twist jamais vu dans Koh-Lanta.

Julien Magne, le grand manitou de l’émission, a même confié à Télé Star que ce coup de maître est spectaculaire « par le moment où il arrive, par l’ampleur qu’il prend » et parce qu’il renverse totalement les rapports de force entre les aventuriers. Mais surtout, il ne s’agit pas juste d’un montage malin : c’est une vraie manœuvre stratégique, totalement inventée par les candidats. C’est du game pur et dur, comme on adore.

Un duo inattendu aux manettes de ce coup de génie

On le sait, à ce stade de l’aventure, les alliances sont déjà bien installées. Denis Brogniart a d’ailleurs teasé la chose dans l’émission Quelle époque sur France 2 : « Il y a un groupe de cinq et un groupe de deux ». On devine que les deux aventuriers en minorité ont été les cerveaux de cette manigance. Et si on lit entre les lignes, tout pointe vers Jérôme, le Sudiste discret mais malin, et Claire, la stratège du Nord. Ils étaient clairement sur la sellette, et ils ont décidé de ne pas creuser leur propre tombe, mais carrément celle des autres.

Julien Magne ne cache pas son admiration : « Ils ont réussi à embarquer les autres dans leur histoire, vers quelque chose qui n’était pas la réalité ». En gros, ils ont monté un mytho si bien ficelé que tout le monde y a cru. Et quand on sait à quel point les aventuriers peuvent devenir parano en fin de parcours, c’est dire comme leur jeu d’acteur était solide.

Un bluff qui va tout chambouler… vraiment

Quand Denis Brogniart a entendu parler pour la première fois de cette manœuvre, il n’y croyait pas des masses. « Franchement, moi je n’y crois pas », a-t-il balancé à la rédactrice en chef. Mais spoiler : il a vite changé d’avis. Ce stratagème, né d’un moment de pure panique stratégique, va influencer plusieurs épisodes. Bref, ce n’est ni un feu de paille ni un petit coup de théâtre. C’est du lourd, du long, du bluff bien sale comme dans Les Cinquante quand ça clashe sévère en mode trahison organisée.

Rendez-vous ce soir les potes, c’est pas un épisode qu’on regarde, c’est carrément une masterclass de stratégie made in Koh-Lanta. Et croyez-moi : ça, c’est pépite.