Loïs Boisson inconnue il y a 2 semaines ? Sa victoire choc à Roland-Garros

La sensation Loïs Boisson affole Roland-Garros ! À seulement 22 ans, la jeune Française a signé un exploit monumental ce mercredi 4 juin 2025 en se hissant en demi-finale du tournoi. Inconnue du grand public il y a peu, elle a éliminé la 6e joueuse mondiale, la Russe Mirra Andreeva, au terme d’un match captivant. Mais qui est vraiment cette pépite dont tout le monde parle ?

Une victoire qui fait vibrer le public français

Le central de Roland-Garros a tremblé d’excitation pendant plus de deux heures. Loïs Boisson, pour sa première participation au tournoi, a fait tomber la prodige russe Mirra Andreeva, demi-finaliste sortante et 6e mondiale.

Rien que ça ! Si le premier set a été ultra serré (tie-break remporté 8-6 après 1h20 de grosses frappes et de rallyes haletants), Loïs a ensuite pris le dessus avec un deuxième set plus maîtrisé, 6-3. Son arme secrète ? Un coup droit lifté redoutable, plein d’effet, qui a fait craquer son adversaire.

La Française joue sans complexe, avec un style tout en variations et un mental d’acier. Résultat : elle s’offre une place en demi-finale, une percée exceptionnelle pour une joueuse qui était encore classée loin derrière les meilleures il y a quelques semaines. Le public l’a adoptée direct. C’est officiel : la Boisson est rafraîchissante et ça passe crème.

Un vent de fraîcheur sur le circuit féminin

Loïs Boisson ne brille pas que pour son jeu. Elle dégage un truc, une vibe naturelle et drôle, qui donne envie de la suivre. En mars dernier déjà, elle avait fait parler d’elle au WTA 250 de Rouen, mais pas pour son revers.

Lors d’un match contre la Britannique Harriet Dart, cette dernière avait craqué en plein match, se plaignant à voix haute de “l’odeur corporelle” de Loïs. Ambiance Koh Lanta épreuve de confort sans douche… Sauf que Boisson n’a rien capté sur le moment. Plus tard, en découvrant la polémique, elle a répondu comme une reine avec une photo d’elle tenant un déodorant Dove, légendée avec humour : « Dove, visiblement, on doit collaborer ». Une réplique qui a fait le tour des réseaux, entre punchline et auto-dérision. Pépite, on vous dit.

Dart a fini par s’excuser publiquement sur Instagram. Loïs, elle, a renforcé son image de joueuse cool, avec du répondant, et ultra fair-play. De quoi charmer tout un pays.

Un nouveau défi à la hauteur de ses rêves

La prochaine étape pour Boisson ? Rien de moins qu’un choc contre l’Américaine Coco Gauff. Du haut de ses 21 ans, Coco n’est pas une inconnue : finaliste à Roland-Garros en 2023, numéro 4 mondiale, du très très lourd. Mais à ce stade, qui peut encore sous-estimer Loïs ?

Match après match, elle déjoue tous les pronostics avec une fraîcheur et une détermination bluffantes. C’est un peu comme quand personne n’avait vu venir la trahison de Marjolaine dans Les Cinquante… sauf que là, c’est le tennis show !

Une chose est sûre : Boisson ne compte pas s’arrêter là. Et nous, on est prêts à vibrer avec elle jusqu’au bout.