Laurent Gerra imite Sarkozy à 95 % : Carla Bruni révèle ce qui manque

Sur le plateau de France 2, Laurent Gerra célèbre ses 35 ans de carrière avec une émission toute spéciale menée par Stéphane Bern. Et pour l’occasion, l’humoriste n’a pas fait les choses à moitié : des invités de prestige, des anecdotes croustillantes, et un duo inattendu avec… Carla Bruni. Oui oui, vous avez bien lu.

Gerra fête ça en grand sur France 2

Pour fêter ses 35 piges de carrière, Laurent Gerra a eu droit à un anniversaire digne de ce nom. Diffusée sur France 2, l’émission « Laurent Gerra : L’anniversaire évènement » a sorti le grand jeu, façon tapis rouge pour une cérémonie des César… mais version rire et clin d’œil. Et à la manœuvre, le prince des plateaux Stéphane Bern, évidemment.

Côté invités, ça fait rêver : Marc Lavoine, Lara Fabian, Enrico Macias, et Carla Bruni ont répondu présent pour lui rendre hommage. Entre émotions et punchlines, le plateau respirait la complicité, les souvenirs, et surtout les fous rires.

Invité le 4 juin 2025 dans l’émission C à vous, Laurent Gerra a profité du canapé d’Anne-Élisabeth Lemoine pour balancer une info plutôt pépite : il va reprendre sur scène le culte « Paroles, paroles », mais pas avec n’importe qui. C’est Carla Bruni qui lui donne la réplique. Et ça, c’est le genre de collab’ qui fait lever un sourcil (ou deux).

Toujours avec son humour flegmatique, Gerra raconte que l’ancienne Première dame a dit oui tout de suite, sans chichi. Sur scène, celle qui a déjà chanté avec des pointures du style Julien Clerc ou Harry Connick Jr s’amusera donc à balancer les fameuses « paroles, paroles »… pendant que Gerra sortira son meilleur macho de service façon Delon. Spoiler : ça risque d’être très très drôle.

Carla Bruni fan… mais pas à 100 % des imitations

Dans la foulée de l’émission, Gerra a lâché quelques confidences sympas sur sa relation avec le couple Bruni-Sarkozy. Apparemment, ces derniers sont plutôt fans de ses imitations (on imagine bien Nico rire en douce devant la télé…). Mais il y a un petit mais.

Carla Bruni lui aurait fait remarquer, avec un sourire en coin, qu’il ne réussissait pas tout à fait l’imitation de son mari. Genre, selon elle, il atteint les 95 %… mais pas plus. Toujours en finesse, Gerra lui aurait répondu : « Je ne vais pas vous dire où ils sont, les 5 %, quand même… ». On adore ce genre de pique complice, un peu espiègle, ça passe crème.

Une séquence à la fois drôle et touchante

Ce moment partagé sur France 2, entre rires sincères, clins d’œil à la carrière impressionnante de Gerra, et petites vannes bien envoyées, a clairement marqué les téléspectateurs. On sentait une vraie affection entre les invités et l’humoriste, et la bonne humeur régnait sur le plateau.

Dans l’ambiance actuelle où beaucoup de stars font la une pour leurs clashs (coucou Les Cinquante où ça clashe sévère), ça fait du bien de voir une émission hommage qui allie élégance, humour et nostalgie. Le meilleur combo, en fait.