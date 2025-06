Transformation choc de Franck Dubosc : pourquoi l’acteur change radicalement de registre à 61 ans

À quelques jours de la rediffusion de Camping 3 sur TF1, Franck Dubosc a décidé de casser son image de « Patrick Chirac forever » en dévoilant une photo totalement inattendue sur Instagram. Transformation physique totale, look de guerrier… On vous dit tout sur ce changement radical qui affole les fans.

Une image choc qui en dit long

Bye-bye le brushing de Patrick, bonjour le crâne rasé et les cicatrices façon film de baston. Sur Instagram, Franck Dubosc a posté une photo hyper étonnante de lui, méconnaissable. On le découvre la tête quasi chauve, le visage marqué par des fausses blessures et une mine grave. Et pour entretenir le mystère, il a juste écrit en légende : « Nouveau projet… pour l’instant, on y va doucement ! ».

Autant vous dire que ça n’a pas mis longtemps à faire réagir. En commentaire, ça va dans tous les sens entre les fans qui hallucinent et ceux qui tentent de deviner ce qui se trame. Car oui, ce look de baroudeur, c’est à des années-lumière du rôle de mec en slip de bain qui joue à la pétanque au camping.

L’escrime, l’armure, et Highlander ? L’enquête est lancée

Petit flashback : en mai 2025, Franck avait déjà attisé la curiosité de ses abonnés en se filmant à l’entraînement… d’escrime. Oui oui, l’escrime, pas le fitness ou le running. Une vidéo qui a mis la puce à l’oreille à pas mal d’internautes, certains pariant même sur son retour dans un film de cape et d’épée, avec des duels au sabre et des capes qui volent au vent.

Les plus fins limiers ont carrément ressorti l’archive : en 1994, Dubosc jouait un certain Michel de Bourgogne dans Highlander. Alors… serait-ce un come-back inattendu de ce personnage ? Pour l’instant, rien n’est confirmé, mais le doute est permis. Une chose est sûre, Franck semble prêt à dégainer plus que des vannes dans son prochain projet.

Finie la comédie ? Pas tout à fait

Si depuis toujours il est catalogué comme l’un des rois de la comédie française, ces derniers temps, Franck Dubosc a clairement envie d’explorer d’autres univers. Sur Netflix, on l’a vu dans le film Loups-Garous, un thriller fantastique bien flippant. Et à la télé, il s’est glissé dans un téléfilm signé Pierre Palmade, Le Grand Restaurant : La guerre de l’étoile.

Petit à petit, il trace son chemin côté drame, action voire même horreur. Et franchement, on ne va pas mentir, ça lui va bien. Voir un acteur oser sortir de sa zone de confort comme ça, ça fait plaisir. Un peu comme quand Anaïs dans Les Cinquante a décidé de s’allier avec son ex pour gagner la coupe. C’est risqué, mais ça peut faire son effet.

Le roi de l’autodérision, même sans César

S’il y a bien un truc qui change pas chez Franck Dubosc, c’est son sens de l’autodérision. Lors de la dernière cérémonie des César, le 28 février 2025, il a carrément été sacré « Meilleur acteur qui n’a jamais reçu de César ». Et fidèle à lui-même, Franck a transformé ce prix en vanne géante, le rebaptisant affectueusement le « Cesario ».

Dans un discours drole et malin, il a remercié l’Académie avec humour, mais a aussi glissé une pique piquante à Jacques Audiard : « Merci de ne jamais m’avoir engagé, cela m’a donné toutes mes chances pour ce prix ». C’est pépite.

Pour les fans old school, calculez bien votre agenda : TF1 rediffuse Camping 3 le 22 juin 2025. L’occasion de revoir Dubosc dans son rôle culte de vacancier beauf au franc-parler hilarant, avant de le retrouver crâne rasé et regard déterminé dans un futur projet qui s’annonce bien plus sombre. En vrai, on adore le Franck nouvelle version.