Les habitudes de Renaud Capuçon qui irritent Laurence Ferrari dévoilées

Laurence Ferrari a récemment levé le voile sur son quotidien amoureux avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon, son compagnon depuis plus de 15 ans. Très discrets sur leur vie privée, les deux stars évoquent rarement les coulisses de leur relation. Pour une fois, on a eu droit à quelques confessions… pas toujours très glamour.

Quand l’amour vire au mode de vie (très) carré

Si leur histoire semble solide comme un rock, ou devrais-je dire comme un violon Stradivarius, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon n’échappent pas aux différences du quotidien. Dans les colonnes de Closer, le musicien a raconté les sacrifices qu’il fait pour être au top avant ses concerts.

Et autant vous dire qu’il prend ça très au sérieux : pas d’alcool, pas de plats gras, pas de café et beaucoup de repos. C’est routine spa power, pas fiesta Marseillais.

Et ce n’est pas tout. Renaud Capuçon a avoué qu’il fait deux vraies coupures par an, à Noël et l’été, pendant lesquelles il range l’archet pour se consacrer à sa famille. On adore le concept… mais quand il explique que faire ses courses en grande surface est presque “érotique” pour lui, là, ça déraille un peu.

Laurence Ferrari, elle, semble beaucoup moins fan de cette passion soudaine pour l’hypermarché. Elle le trouve un brin à côté de la plaque niveau tâches domestiques. Et on la comprend : quand tu vis avec un père de famille version chef d’orchestre de la discipline, ça peut vite clasher sévère à la maison.

Un couple complice (mais pas sur scène)

Malgré les petites accroches du quotidien, Laurence et Renaud partagent une solide complicité. Ils aiment échanger sur la politique et l’actualité, ce qui leur fait déjà pas mal de points communs (et quelques débats sympas à table, on imagine).

Et même si Laurence est elle-même pianiste, les deux amoureux n’ont jamais joué ensemble. Pas de duo musical en vue, donc. Peut-être qu’ils ont peur de finir comme un binôme de The Voice qui s’embrouille dès la demi-finale…

Ferrari, les souvenirs piquants du JT

Côté pro, Laurence Ferrari a aussi repris récemment la parole sur un chapitre marquant de sa carrière : son départ de TF1 pour Canal+ en 2006. À l’époque, elle reprend le journal de 20h en succédant à Patrick Poivre d’Arvor… un passage pas du tout chill.

Elle raconte, non sans émotion, un grand sentiment de solitude et des trahisons dans les coulisses du média. L’ambiance n’était pas vraiment love island, plutôt Survivor.

La journaliste se souvient avoir souffert du manque de soutien de ses collègues et avoir encaissé plusieurs “coups de couteau dans le dos”. Une période difficile qu’elle n’a pas oubliée. Aujourd’hui encore, on sent que la plaie n’est pas totalement refermée. Mais comme elle le prouve depuis plus de 15 ans tant en amour qu’en journalisme, Laurence a un sacré mental de guerrière.