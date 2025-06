Départ de Gauthier Le Bret : comment Hanouna rebondit avec sa nouvelle émission sur Fun Radio

Gros tournant (et petit pincement au cœur) pour Cyril Hanouna. Alors qu’il s’apprête à débarquer sur Fun Radio avec une toute nouvelle émission, l’animateur star de C8 voit l’un de ses collaborateurs historiques quitter le navire. Gauthier Le Bret, chroniqueur emblématique, fait ses adieux à l’équipe pour voguer vers d’autres horizons médiatiques.

Gauthier Le Bret, un départ qui pèse

Ça, c’est un départ qu’on n’a pas vu venir. Gauthier Le Bret, l’un des chroniqueurs les plus fidèles et reconnaissables aux côtés de Cyril Hanouna, a décidé de tourner la page. L’animateur l’a lui-même annoncé avec émotion à l’antenne, confiant que « Gauthier va nous manquer et on va lui manquer ». Ambiance nostalgique donc, mais aussi un peu fiers du bébé devenu grand.

Et pour cause, Gauthier ne part pas pour faire des crêpes en Bretagne. Il se lance dans de nouveaux projets plutôt costauds : il va désormais se concentrer sur « 100% politique« , l’émission qu’il anime sur CNews. Et, cerise sur le gâteau, une collaboration avec Pascal Praud sur Europe 1 serait dans les tuyaux. En résumé : le mec monte en puissance, et ça passe crème.

Une nouvelle aventure sur Fun Radio pour Baba

En parallèle, Cyril Hanouna ne chôme pas non plus. Après son passage remarqué sur Europe 1 avec “On marche sur la tête”, il remet le couvert, mais cette fois sur Fun Radio. Même nom d’émission, mais ambiance beaucoup plus cool. Du moins, c’est ce qu’il promet. On devrait donc retrouver un ton plus léger, plus proche du “Hanouna chill” de TPMP que du “Hanouna cash” face aux politiques.

Et il ne sera pas seul pour cette nouvelle aventure. Quelques fidèles restent dans la boucle : Olivier Dartigolles, Géraldine Maillet et Benjamin Benaïm seront encore de la partie. Une team qui connaît la maison et qui sait comment faire de l’antenne un terrain de jeu, même quand ça clashe sévère.

Une pique bien sentie contre Intervilles

Mais que serait un Hanouna sans un petit tacle bien senti ? Dans sa toute dernière émission sur Europe 1, il a dégainé contre un monument de la télé : Intervilles. Relancé par Alexia Laroche-Joubert, le jeu culte n’a pas convaincu Baba qui n’a pas mâché ses mots en le qualifiant de “ringard”. Oui, rien que ça.

Pourtant, et c’est là où il surprend, il a reconnu qu’Alexia Laroche-Joubert y croyait vraiment et portait le projet avec passion. Un petit moment d’honnêteté dans un monde de punchlines, on valide.

Pascal Praud, soutien affiché (et sans filtre)

Entre Cyril Hanouna et Pascal Praud, c’est désormais love story médiatique. Invité sur le plateau de TPMP, le journaliste de CNews n’a pas tari d’éloges sur son acolyte. Ensemble, ils ont taillé le bout de gras sur les médias traditionnels, et évidemment, Yann Barthès en a pris pour son grade.

Praud a fièrement défendu “L’Heure des Pros”, son émission phare, en déclarant qu’il parlait “au nom des gens” et qu’il assumait pleinement son rôle de “témoin de l’actualité”. Selon lui, que ça plaise ou non, les critiques font partie du game quand on est au top.

Un Hanouna fidèle à lui-même, entre coups d’éclat et bouleversements

Ce qu’on voit à travers ces changements, c’est surtout un Cyril Hanouna fidèle à lui-même : imprévisible, franc du collier, avec toujours un coup d’avance dans le monde des médias. Même quand l’équipe change en coulisses, même quand les clashs s’enchaînent, il garde le cap et continue de bousculer les codes.

Après tout, qui d’autre pourrait aussi bien jongler entre politiques, bœufs gonflables et révélations exclusives sur les coulisses de Love Island ? Le roi du buzz a encore de beaux jours devant lui.