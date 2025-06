Découverte surprenante : Cyril Féraud est un cousin éloigné de Michel Barnier

Petit monde que celui des célébrités françaises ! On vient d’apprendre que Cyril Féraud, notre animateur solaire préféré, partage un lien de parenté avec un ancien Premier ministre : Michel Barnier ! Cette révélation pour le moins inattendue a été dénichée grâce à un site de généalogie, et vous allez voir, c’est aussi improbable que croustillant.

Une parenté qui remonte à… 1699 !

C’est le site Geneanet qui a levé le voile sur ce petit secret bien caché : Cyril Féraud et Michel Barnier seraient cousins éloignés. Leurs arbres généalogiques respectifs se rejoignent il y a une dizaine de générations, via un mariage célébré en 1699 dans un village pittoresque des Alpes-de-Haute-Provence, à Tanaron. On est loin du plateau télé et du palais Bourbon, mais comme quoi, tout le monde a un ancêtre en commun quelque part !

Cyril Féraud, le chouchou du petit écran

Animateur phare du PAF, Cyril Féraud est partout. Du légendaire “La carte aux trésors” (dont le prochain épisode s’annonce déjà pépite le 6 juin 2025 sur France 2) à “Tout le monde veut prendre sa place”, en passant par “Duels en famille”, il enchaîne les succès. Ce qu’on aime chez lui ? Sa capacité à réunir tout le monde autour de lui. Mamie, papa, les kids — tout le monde mate ses émissions, souvent ensemble et dans la bonne humeur.

Et côté perso, même s’il reste discret, Cyril n’hésite pas à partager des photos avec sa maman sur ses réseaux. Et ça, ça fait fondre notre petit cœur. À 40 ans, il continue de monter, sourire aux lèvres et micro en main, un peu comme les candidats de Secret Story qui arrivent à garder leur secret jusqu’à la fin (bon, pas tous, faut pas abuser).

La confusion Michèle Bernier / Michel Barnier : ça clashe sévère les patronymes

Petite anecdote bonus pour briller en famille devant le replay : Michèle Bernier, elle aussi célèbre et adorée, a souvent été prise pour… Michel Barnier. Oui oui, ça arrive plus souvent qu’on ne le pense. Elle en a d’ailleurs parlé publiquement, expliquant en avoir un peu souffert, surtout quand l’ex-Premier ministre était sur le devant de la scène politique.

À sa place, franchement, ça aurait pu nous arriver aussi. Vous imaginez, recevoir des courriers destinés à un ministre alors que vous préparez un one-woman-show ?

Michel Barnier, une fin de mandat express

De son côté, Michel Barnier a récemment été évincé de son poste de Premier ministre après une motion de censure votée par l’Assemblée nationale. Pas de surprise pour lui, visiblement : il avait déjà laissé entendre que son mandat ne durerait pas longtemps. Résultat, c’est François Bayrou qui vient tout juste de lui succéder à Matignon, sur fond de volonté présidentielle de reconstruire vite et bien.

Même si leurs parcours n’ont a priori rien de commun — l’un fait tourner la roue des mots, l’autre les affaires de l’État —, Cyril Féraud et Michel Barnier partagent donc un petit bout d’Histoire commune, enfouie dans leurs racines familiales. Comme quoi, entre une devinette sur France 3 et une décision gouvernementale, il y a parfois moins de dix générations d’écart. Ça passe crème, non ?

