Enfants agités ? La méthode surprenante de Jamy avec des sons

Jamy Gourmaud n’a pas fini de nous surprendre. Invité sur le plateau de C à Vous ce jeudi 5 juin, l’ex-voix culte de C’est pas sorcier était là pour parler d’un documentaire choc sur le racisme… mais il en a aussi profité pour partager une anecdote totalement inattendue sur sa passion pour les volcans et son astuce improbable pour calmer ses enfants. Spoiler : un CD de magma entre en scène.

Jamy Gourmaud, de la pédagogie au combat contre les préjugés

On le connaît pour ses maquettes, ses chemises à carreaux et ses grands gestes pour expliquer comment fonctionne le monde. Mais cette fois, c’est sur un sujet bien plus grave que Jamy Gourmaud revient : le racisme. Sur le plateau de C à Vous, il a présenté le documentaire “Sommes-nous tous racistes ?”, co-réalisé avec Lucien Jean-Baptiste, à découvrir le 17 juin sur France 2. Autant dire que ça change de l’époque où on apprenait le cycle de l’eau dans un camion.

Le projet s’interroge sur les stéréotypes inconscients que chacun porte en soi, même sans s’en rendre compte. À travers des expériences menées avec 50 participants, le film tente de comprendre d’où viennent nos préjugés et comment s’en débarrasser. Un sujet brûlant, qui fait forcément écho aux débats de société actuels… et qui rappelle que la pédagogie de Jamy, même 20 ans plus tard, est toujours au top.

Un coup de foudre volcanique qui remonte à 2001

Mais Jamy n’est jamais là où on l’attend. Entre deux discussions sérieuses, il a révélé un pan plus insolite de sa personnalité : sa passion dévorante pour les volcans. Tout a commencé en 2001, lorsqu’il a pu observer de très près une éruption de l’Etna. À ce moment-là, coup de foudre direct. Et comme toujours avec lui, fascination rime avec transmission.

Depuis, les volcans sont devenus pour lui une vraie source d’inspiration. À tel point qu’il a commencé à collectionner des souvenirs peu communs. Et là, accrochez-vous bien : il a parlé d’un CD qu’il conserve précieusement, enregistré par un ingénieur du son. Sur ce disque, pas de musique, mais les sonorités réelles d’un volcan en activité. Rien que ça.

Un volcan pour calmer les enfants (oui, vraiment)

Mais le meilleur reste à venir. Parce que ce fameux CD de magma, Jamy s’en est aussi servi comme d’un remède… pour calmer ses enfants quand ils faisaient trop de bruit à la maison. Plutôt que de crier (ce qui aurait fait exploser le Vésuve intérieur), il leur faisait écouter les grondements du volcan. Et apparemment, ça marchait. Oui oui, ambiance bruit de lave en fusion, et les petits Jamy devenaient tout calmes.

On ne sait pas s’il a testé cette méthode sur le tournage de Fort Boyard, mais franchement, c’est pépite. Une technique qui montre toute l’originalité de cet homme : passionné par la nature, toujours prêt à transmettre et avec une façon bien à lui de rendre n’importe quel sujet captivant. On en viendrait presque à lui confier nos enfants en casting des Apprentis Aventuriers.

Entre pédagogie engagée et amour des volcans, Jamy continue d’allumer des étincelles dans notre quotidien. Et après toutes ces années, il faut bien avouer qu’on est encore et toujours “sorcier” de lui.

