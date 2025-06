Critiques : Guillaume dénonce les tests de Mariés au premier regard

Le dernier épisode de Mariés au premier regard 2025 n’a même pas encore été diffusé que ça clashe déjà sévère sur les réseaux. Guillaume, l’un des candidats les plus marquants de la saison, n’a pas attendu le bilan final pour vider son sac. Entre divorce express, compatibilité douteuse et incompréhension totale, son coup de gueule résonne fort.

Guillaume explose : “Mais c’est quoi ces tests ?”

Guillaume, marié à Sophie dans l’émission et annoncé comme compatible à 77 % par les expertes, n’a pas retenu ses mots à quelques jours de la diffusion du dernier épisode. Très marqué par cette aventure amoureuse qui a tourné au vinaigre, il s’est exprimé publiquement sur les réseaux sociaux pour faire part de ses doutes, voire carrément de ses doutes XXL.

Le hic ? Leur divorce a été prononcé avant même le traditionnel face-à-face avec les expertes Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Autant dire qu’on frôle le flop technique. Selon Guillaume, la méthode de sélection des couples est loin, mais alors très loin d’être au point. Il ne comprend pas comment la production a pu estimer leur compatibilité aussi élevée, surtout vu leurs différences majeures (et pas que d’âge).

Entre la communication bancale et un manque flagrant de feeling, leur histoire était vouée à l’échec dès le “oui” devant Monsieur le Maire.

À voir Guillaume dénonce les tests de compatibilité : pourquoi il n’y croit plus après son divorce

Compatibilités improbables : les téléspectateurs crient au fail

Et Guillaume n’est visiblement pas le seul à s’interroger. Cette saison 2025 a été généreusement servie en couples improbables qui laissent les fans de l’émission totalement perplexes. Sur les réseaux, les critiques fusent comme des fléchettes, et certains exemples sont devenus carrément viraux.

Petit florilège des couples qui laissent penser que les tests de compatibilité ont été faits à l’aveugle :

Marina , qui ne supporte pas les hommes chauves , a été mariée à David , crâne rasé assumé ;

, qui ne supporte pas les hommes , a été mariée à , crâne rasé assumé ; Guillaume , qui ne voulait surtout pas d’une femme plus âgée , a été uni à Sophie , son aînée de trois ans ;

, qui ne voulait surtout pas d’une , a été uni à , son aînée de trois ans ; Marie et Laurent, qui ont une superbe complicité émotionnelle, sont séparés par des centaines de kilomètres et galèrent donc rien qu’à se voir.

Ajoutez à cela des caractères mal assortis, des attentes sentimentales divergentes et beaucoup, beaucoup de gênes en lune de miel… et vous obtenez une saison qui sent plus le malaise que l’amour fou.

Trois divorces confirmés : la saison des ruptures

Côté chiffres, le bilan est déjà costaud : trois divorces sur les huit mariages programmés. Guillaume et Sophie, bien sûr, mais aussi Jennifer et Keyn, ainsi que Laury et Anthony. Clairement, cette saison ne restera pas dans les annales pour ses happy ends.

Sans surprise, certains couples ont jeté l’éponge avant même d’aller jusqu’au bilan. Une première qui soulève sérieusement la question : trop d’émotions, ou casting mal calibré ? Quand on voit les incompatibilités visiblement flagrantes dès les premiers jours du mariage, on penche pour la seconde option.

À voir Mariés au premier regard : ce que la production paie (et combien touchent les candidats)

Des couples encore incertains… mais pas très sereins

Si le divorce a déjà frappé la moitié de l’émission, les couples restants ne donnent pas non plus dans le conte de fées. Pour certains, ça tangue sévèrement, et on sent que les bilans du 9 juin pourraient bien virer au règlement de comptes.

Chez Marina et David, la lune de miel (au Maroc) a viré au fiasco, et ils semblent à deux doigts du naufrage. Même chose pour Mélanie et Mallaury qui, malgré des débuts prometteurs, n’ont jamais dépassé le stade de la friendzone. Coralie et Bruno gardent le cap mais entre disputes fréquentes et reproches récurrents, leur équilibre semble aussi fragile qu’un service en porcelaine sur une piste de danse.

Marie et Laurent, de leur côté, s’aiment bien (et ça se voit), mais vivent à plusieurs heures l’un de l’autre. Résultat : c’est l’amour au GPS, mais pas simple pour envisager un futur concret.

Clémence et Malik : le seul couple qui fait rêver

Heureusement, un duo sort (un peu) du lot : Clémence et Malik. Ces deux-là, c’est un peu la bouffée d’oxygène dans cette saison façon montagnes russes émotionnelles. Clémence, ancienne candidate revenue pour retenter sa chance, semble cette fois avoir trouvé chaussure à son pied.

Ils respirent la complicité, gèrent les désaccords avec douceur, et avancent main dans la main. Une vraie parenthèse romantique au cœur d’une édition surtout marquée par les rendez-vous loupés. Si le couple survit au bilan, il pourrait bien être LA success story de 2025.

Le dernier épisode, ultra attendu, sera diffusé lundi 9 juin à 21h10 sur M6. L’ambiance risque d’être électrique, et on ne serait pas étonnés que ça clashe encore plus fort que dans Les Cinquante. À vos popcorns.