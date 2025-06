Nasdas quitte les réseaux : que se passe-t-il ?

Coup de théâtre pour les fans de Nasdas : l’influenceur star de Perpignan a décidé de quitter les réseaux sociaux. Dans un message publié sur Instagram ce dimanche matin, Nasser Sari, de son vrai nom, annonce qu’il se retire pour se recentrer sur sa vie perso. Et visiblement, c’est du sérieux.

Un dernier message aux allures d’adieu

C’est avec une déclaration touchante que Nasdas a choisi de tirer sa révérence numérique. “C’est le dernier message que je publierai ici”, a-t-il écrit sur Instagram, après avoir supprimé tout son canal. Un geste fort qui laisse ses abonnés entre choc et émotion. Lui qui cartonne depuis des années avec ses vidéos cash et ses shows XXL semble vraiment vouloir se faire discret.

Et ce n’est pas la première fois qu’il tente de se déconnecter. En début d’année déjà, il avait déserté Snapchat pendant un temps, histoire de passer plus de moments avec son fils. Résultat ? Il était revenu quelques mois plus tard, plus motivé que jamais. Alors, départ définitif ou petit break bien mérité ? Mystère. “Peut-être c’est un au revoir, peut-être un adieu. Peut-être je reviendrai, peut-être je ne reviendrai pas”, laisse-t-il planer.

Des chiffres qui donnent le tournis

Qu’on l’adore ou qu’on le critique, impossible d’ignorer l’impact de Nasdas. À seulement 28 ans, le Perpignanais a réussi à bâtir une véritable empire digital, avec :

À voir Accusé par 9 femmes, Jared Leto peut-il répondre à ces faits jugés choquants ?

9,2 millions d’abonnés sur Snapchat

d’abonnés sur Snapchat 3,7 millions sur TikTok

sur TikTok 2,1 millions sur Instagram

Avec ses vidéos où il distribue des billets, ses happenings en mode villa pour personnes en galère ou ses storytimes dignes d’un épisode des Marseillais, Nasdas a marqué les esprits. Mais cette visibilité abrasive lui a aussi attiré la foudre des haters, notamment à cause de certaines séquences jugées limites, voire problématiques, sur le traitement de personnes vulnérables.

Un message d’amour à sa communauté

Avant de tirer le rideau, Nasdas a quand même tenu à envoyer un big up à sa “team”. Un message sincère et plein d’émotion qui montre à quel point il est attaché à sa communauté : “J’ai tout donné pour celles et ceux qui étaient à mes côtés, et pour vous offrir, chaque soir, votre dose de divertissement. Merci du fond du cœur à ma team que j’aime fort, d’avoir partagé cette belle aventure avec moi.”

Une phrase qui en dit long : derrière les blagues, les billets jetés par la fenêtre et les phrases cultes, Nasdas, c’est aussi un gars sensible, fatigué peut-être d’avoir trop donné pendant trop longtemps.

Une pression médiatique de plus en plus lourde

Et comme si ça ne suffisait pas, l’influenceur ne quitte pas la scène sans une dernière actu bien brûlante : il est convoqué ce mardi 10 juin à l’Assemblée nationale, rien que ça. La commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes veut l’auditionner. Une preuve de plus, s’il en fallait, que son influence va bien au-delà des réseaux.

À voir Dany Boon interdit bancaire : comment il a surmonté cette épreuve pour réussir

Entre les polémiques, les responsabilités et les audiences dignes de l’épisode final de Secret Story, pas étonnant qu’il ressente le besoin de marquer une pause. Peut-être pour respirer, peut-être pour se réinventer.

Alors, clap de fin ou simple page qui se tourne ? Les paris sont ouverts. Mais une chose est sûre : le phénomène Nasdas, lui, ne s’oubliera pas de si tôt.