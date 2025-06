Accusations de racisme : ce que risque Pascal Praud après la sanction de l’Arcom

Pascal Praud a encore dérapé en direct et cette fois, c’est l’Arcom qui monte au créneau. Lors d’une émission sur Europe 1, l’animateur s’est laissé aller à des propos très controversés en liant immigration et punaises de lit. Une sortie jugée raciste par de nombreux auditeurs et signalée par le gouvernement.

Une émission polémique dès la rentrée

Pascal Praud, qu’on connaît pour ses émissions qui font souvent des vagues comme « L’Heure des pros », reprendra la tranche horaire de 16h à 18h sur Europe 1 dès le 25 août. Il succède à Cyril Hanouna, et c’est toujours sous le nom « Pascal Praud et vous » qu’il viendra titiller l’actualité. Mais il faut croire que la saison a commencé en avance pour lui.

Lors d’une émission diffusée en 2023, il a soulevé une question polémique qui a vite enflammé les réseaux et les sphères politiques : un lien possible entre immigration et infestation de punaises de lit. Il a déclaré à l’antenne : « Il y a beaucoup d’immigration en ce moment… Est-ce que c’est lié à l’hygiène ? Je vais poser toutes les questions… ». Une phrase qui n’est clairement pas passée crème.

Un expert contredit en direct

Pour appuyer ses propos, Pascal Praud avait invité Nicolas Roux de Bézieux, spécialiste en gestion des nuisibles. Sauf que ce dernier n’a pas validé la tournure que prenait la discussion.

Selon lui, les punaises de lit n’ont strictement aucun rapport avec l’hygiène ou l’origine des personnes touchées : « Absolument pas. Les punaises de lit, ça n’a aucun lien avec l’hygiène, c’est pour cela que ça touche absolument tout le monde. »

Malgré cette mise au point en direct, le mal était fait. L’animateur a tenté de se rattraper en expliquant que les punaises pouvaient venir des valises de touristes via les aéroports. Mais après avoir semé le doute, difficile de revenir en arrière.

L’Arcom et le gouvernement réagissent

Les propos de Pascal Praud n’ont pas été seulement mal reçus par les auditeurs. L’affaire a pris de l’ampleur jusqu’à arriver entre les mains de l’Arcom, l’autorité de régulation des médias. Une saisie a été déclenchée par plusieurs personnalités politiques, dont la ministre Bérangère Couillard, à la suite de cette séquence jugée raciste.

L’animateur faisait notamment référence à une association retirée de la zone d’attente de Roissy suite à une infestation de punaises de lit, ce qui a été mal perçu par certains comme une accusation indirecte. Et pour un animateur habitué aux clashs médiatiques, ce n’est pas la première fois qu’une de ses sorties suscite ce genre de réaction.

Un habitué des polémiques

Pascal Praud n’en est pas à son premier coup d’éclat. On se souvient de ses propos sur une potentielle inéligibilité de Marine Le Pen qui avaient déjà fait scandale. Ce genre de dérapages en plateau, bien que fréquents chez lui, commence à agacer sérieusement certaines instances et responsables politiques.

Dans le monde de la télé, il faut faire le show, certes, mais visiblement, certaines limites continuent de se faire rappeler. Même pour des figures médiatiques aussi installées. Et franchement, ça clashe sévère.