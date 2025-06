Accusé par 9 femmes, Jared Leto peut-il répondre à ces faits jugés choquants ?

Dark side of Jared ? Neuf femmes accusent aujourd’hui Jared Leto de comportements inappropriés, dont certains envers des mineures. L’acteur, qui nous a pourtant éblouis dans Dallas Buyers Club ou fait flipper en Joker dans Suicide Squad, se retrouve au cœur d’un scandale bien loin des tapis rouges. Et c’est franchement pas la joie.

Des accusations qui remontent à avant 2010

Selon le média américain Air Mail, les témoignages ont été publiés début juin mais concernent pour la plupart des faits survenus dans les années 2000, voire un peu avant. À cette époque, Jared Leto enchaînait les tournées avec son groupe 30 Seconds to Mars tout en poursuivant sa carrière au ciné. Les faits rapportés se seraient produits dans ce contexte, souvent lors de rencontres en coulisses ou lors de soirées privées.

Le détail qui fait froid dans le dos ? Plusieurs femmes étaient mineures au moment des faits.Certaines affirment avoir été victimes d’attitudes clairement déplacées, d’autres parlent de harcèlement sur plusieurs semaines. Et tout ça commence à faire beaucoup.

C’est un message publié en 2012 sur Facebook qui a tout ravivé. Le post, devenu viral en mai dernier, raconte l’agression présumée d’une jeune femme par Jared Leto alors qu’elle n’avait que 17 ans. En quelques jours, ce témoignage a ouvert la porte à d’autres récits glaçants. L’effet boule de neige a été immédiat, avec plusieurs femmes prenant la parole pour raconter leurs propres mésaventures avec l’acteur.

À voir Dany Boon interdit bancaire : comment il a surmonté cette épreuve pour réussir

Sur TikTok et Twitter, les réactions pleuvent, entre déni des fans hardcores et soutien massif aux victimes supposées. C’est un peu comme quand Nicolo fait une crasse à sa copine dans Les Cinquante : tout le monde donne son avis.

Le témoignage glaçant de Laura La Rue

Parmi celles qui ont osé sortir du silence, il y a Laura La Rue. Actrice et mannequin à l’époque, elle n’avait que 16 ans quand Jared Leto l’aurait invitée chez lui. Une fois sur place, il se serait entièrement déshabillé devant elle. Un geste inattendu, choquant, et sans aucune ambiguïté. Elle dit s’être retrouvée sidérée, sans savoir comment réagir. Et franchement, on la comprend.

Ce récit, détaillé, met en lumière un comportement clairement inadapté voire dérangeant, surtout face à une mineure. Et c’est loin d’être un cas isolé.

Une autre femme accuse Jared Leto d’avoir tenté de la faire venir à une soirée privée alors qu’elle était encore mineure également. N’ayant pas donné suite à l’invitation, elle aurait ensuite été harcelée par l’acteur, qui lui aurait envoyé pendant des semaines des messages avec des sous-entendus sexuels.

À voir Manque de chance en ce moment ? Découvrez comment Jupiter booste votre signe du zodiaque

Le plus choquant ? La mère de cette femme confirme avoir entendu l’un des appels téléphoniques et valide les accusations de sa fille. Là, on n’est pas juste sur un malentendu gênant, ça clashe sévère avec l’image clean de l’artiste.

Quel est l’avis de l’équipe de Jared Leto ?

Comme souvent dans ce genre d’histoire, Jared Leto est resté silencieux. Pas de déclaration officielle de sa part pour le moment. En revanche, son représentant a pris la parole. Selon lui, les échanges avec les femmes en question ne contiennent rien de sexuel ni d’inapproprié. Il ajoute qu’aucune plainte n’a officiellement été déposée, et qu’il ne s’agit pas non plus d’un “recrutement” comme certains l’ont suggéré sur les réseaux.

Mais face à toutes ces voix qui s’élèvent, difficile d’imaginer que l’affaire en reste là. Entre les témoignages publics, les révélations de proches, et la pression médiatique, le dossier pourrait bien devenir explosif.

Aujourd’hui, même si aucune procédure judiciaire n’a encore été annoncée, les appels à clarification se multiplient. Plusieurs journalistes culture s’emparent du sujet tandis que les fans, eux, se divisent. On est un peu dans l’attente, comme quand on découvre les nominés dans la Secret Box : ça peut partir dans tous les sens.

Ce qu’on sait, c’est que l’histoire est loin d’être terminée. Et que derrière les paillettes et les Oscars, certains visages bien connus peuvent cacher une face bien plus sombre.