Mariés au premier regard : Clémence et Malik brisent le silence sur leur deuxième bébé

Grosse surprise dans le prochain épisode de Mariés au premier regard ! Alors que certaines histoires battent de l’aile, d’autres prennent un tournant carrément inattendu. Malik et Clémence, le couple chouchou du programme, parlent déjà de bébé n°2. Entre réconciliations émouvantes, tensions qui s’enveniment et déclarations craquantes, l’émission de M6 nous gâte.

Réconciliation inattendue pour Marina et David

Ceux qui suivaient leur histoire avec une boule au ventre peuvent souffler un peu. Marina et David, séparés après une lune de miel plutôt glaciale, semblent prêts à tourner la page du drama.

La vraie MVP ici ? Valérie, la maman de Marina. C’est elle qui décide de les réunir pour remettre un peu de calme dans tout ça.

Résultat : une conversation posée, des excuses échangées, et une volonté commune de repartir sur de bonnes bases.

Lors de cette réunion familiale, le couple prend le temps de s’écouter (ce qui change de la dernière fois). On les sent plus zen, moins sur la défensive, et surtout ouverts à une seconde chance. La prochaine étape se fera chez David, et on a comme l’impression que cette nouvelle rencontre pourrait bien tout changer. C’est le genre de comeback qu’on adore, façon Star Ac où l’on retrouve la voix perdue juste avant le prime.

Bruno et Coralie, la tension monte d’un cran

C’est beaucoup moins funky entre Bruno et Coralie. Dix jours sans nouvelles, autant dire une éternité quand on débute une relation. Bruno, un poil en retrait, se décide finalement à reprendre le contact. Mais Coralie, elle, préfère appeler Marie Tapernoux à la rescousse, notre experte préférée pour remettre un peu d’ordre dans tout ça.

Lors de la séance en visio, le malaise est évident. Bruno a du mal à exprimer ce qu’il ressent, et Coralie, elle, se heurte à un mur. Mais au lieu de faire leurs valises, ils optent pour un coaching. Bonne idée : ce travail en profondeur leur permet d’identifier ce qui coince. À la fin, Coralie ne cache pas qu’elle garde espoir. Team Coralie, on croise les doigts pour que ça passe crème.

Petite bombe : Malik et Clémence parlent bébé

Coucou la love story qui avance à 1000 km/h ! Malik et Clémence, eux, vivent leur meilleure vie. Fous amoureux, super complices, ils franchissent un nouveau cap qui a mis tout le monde en mode « wahou ». Ils échangent officiellement leurs clés d’appart, première étape avant de se lancer dans un projet bien plus grand : ils parlent sérieusement d’un deuxième enfant.

Clémence laisse même entendre qu’une grosse surprise attend les experts lors du bilan final. Alors bébé surprise ou annonce de déménagement commun ? Mystère. Mais vu leur amour débordant, on peut s’attendre à du lourd. Franchement, c’est pépite de voir un couple qui matche aussi bien dans cette saison.

Les autres couples entre belles promesses et grand flou

Mallaury et Mélanie vivent un voyage de noces pas si mal du tout à Avilés. Bonne vibes, rigolades et discussions tranquilles, bref, ça se passe crème. Mallaury, lui, espère que ça ira un peu plus loin côté câlins. Le feeling est là, reste à voir si Madame est sur la même longueur d’onde.

Quant à Laurent et Marie, malgré un clash sur un marché à Fès (oui, encore un), ils semblent bien s’accrocher. Bon, le silence qui a suivi leur dispute pèse un peu, mais Laurent envisage déjà Noël en famille chez Marie. Et ça, ça veut dire investis à fond les ballons.

Comme quoi, dans Mariés au premier regard, tout peut basculer en un clin d’œil : une allumette, un coaching ou… une surprise façon « bébé numéro deux« . À ce rythme, même Les Cinquante n’aurait pas vu venir ça.