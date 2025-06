Débuts ratés à la télé ? Le coup de fil de Nikos qui a tout changé pour Guillaume Pley

Guillaume Pley vient de révéler un moment ultra touchant de ses débuts à la télé : un coup de fil inattendu de Nikos Aliagas, alors qu’il allait enregistrer ses premières émissions. Une claque émotionnelle qui l’a marqué à vie et qui lui a quand même donné un sacré coup de boost, surtout après quelques déceptions…

Un départ difficile sur M6

En 2014, Guillaume Pley était la nouvelle tête d’affiche chez M6. Ambiance grandes ambitions : il enchaîne les projets, dont l’animation du célèbre télé-crochet Rising Star. Sauf que… tout ne s’est pas passé comme prévu. L’émission, présentée comme une révolution télé, a été un vrai flop d’audience. Résultat, elle a été déprogrammée, et avec elle, les autres projets de Guillaume ont été mis en pause.

Forcément, quand t’es nouvelle star de la chaîne et que tout s’écroule aussi vite, c’est un sacré coup dur. Guillaume Pley voit alors sa collaboration avec M6 prendre fin. Il tente un nouveau départ sur C8, dans Touche pas à mon poste, mais là encore, ce n’est pas le feu : son passage est discret, trop court pour vraiment marquer les esprits. Bref, cette période de sa vie, c’était clairement pas celle où tout « passait crème ».

Un appel providentiel signé Nikos Aliagas

Mais voilà, c’est à ce moment-là qu’entre en scène… Nikos Aliagas. Oui oui, LE Nikos de la Star Academy, toujours ultra classe et bienveillant. Alors que Guillaume s’apprête à tourner l’une de ses premières émissions, il reçoit un appel surprise de l’animateur star.

À voir Guillaume Pley décroche une interview choc avec le ministre des Armées : Un échange sans précédent

Nikos lui propose une vraie conversation de pro à pro, de celles qu’on n’oublie pas. Au téléphone, il lui balance : « Peut-être que dans quelques années, j’irai me faire cuire le cul en Grèce et c’est toi qui prendras la relève. » Ambiance détendue, mais conseils costauds. Pendant plus de quarante minutes, il partage ses propres galères, ses débuts, ce qu’il aurait aimé entendre à l’époque. Et surtout il lui fait comprendre que, même quand on est dans le creux de la vague, y’a toujours moyen de rebondir.

Guillaume a confié que cet échange l’a profondément touché. Dans un monde où les rivalités télé vont parfois plus vite que les audiences, cette main tendue l’a marqué à jamais.

Un rebond remarqué sur YouTube

Et justement, Guillaume Pley a bien rebondi. Après la télé, direction YouTube, où il a trouvé sa voie et surtout son public. Avec Legend Media, il enchaîne les interviews de célébrités, ambiance chill mais toujours bien ficelée. Il a aussi animé l’émission Le QG avec le YouTuber belge Jimmy Labeeu, une autre preuve que sa reconversion dans le digital, c’est pépite.

Aujourd’hui, il semble bien loin de ses débuts mouvementés sur M6. Pourtant, le souvenir de ce coup de fil de Nikos Aliagas reste un jalon majeur dans son parcours. Et on le comprend : en pleine période de doute, entendre qu’on peut avoir un avenir d’animateur star, ça remet un peu de soleil dans l’énergie.

À voir Polémique sur les vachettes d’Intervilles : Bruno Guillon défend une version sans animaux

Comme quoi, dans le show-biz, un mot bienveillant de la part d’une icône, ça peut vraiment faire la diff. Et spoiler alert : on ne serait pas surpris que Guillaume finisse par devenir l’un des visages incontournables du PAF… à la Nikos.