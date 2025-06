Rupture avec Flo Delavega : Jérémy Frérot révèle enfin les vraies raisons du départ du duo

Huit ans après la fin du célèbre duo Fréro Delavega, Jérémy Frérot a enfin levé le voile sur les vraies raisons de leur séparation. Dans l’émission En Aparté diffusée sur Canal+ ce lundi 9 juin 2025, il est revenu avec émotion sur ce moment charnière, en évoquant les difficultés vécues en coulisses et les décisions douloureuses qui l’ont profondément marqué.

Un duo qui faisait rêver… jusqu’à ce fameux voyage

Flashback en 2014 : Jérémy Frérot et Flo Delavega explosent dans The Voice avec leur style cool, un brin bohème, guitare à la main et grands sourires. Le public tombe sous le charme direct, et pendant deux ans, c’est la folie. Deux albums, une tournée à guichets fermés, des hits plein les charts. L’histoire semble tout droit sortie d’un conte… jusqu’à ce que, bim, en 2016, coup de tonnerre : Fréro Delavega, c’est fini.

Et visiblement, tout s’est joué pendant un voyage au Pérou. Jérémy confie : « Je me retrouve dans un tuk-tuk avec Flo. Je le sens distant… Et là, il me dit qu’il ne veut pas faire de troisième album. Il est fatigué. Il a besoin d’autre chose pour être heureux ». Voilà, ambiance. Imaginez partir explorer la jungle et en revenir avec un cœur brisé… cette scène, c’est clairement Koh-Lanta version émotions.

Une séparation douloureuse mais sans clash

Dans une industrie où les séparations finissent souvent en drama sauce Secret Story, ici, rien de tout ça. Pas de clash, pas d’embrouille à la télé ou sur Insta. Juste une grande incompréhension et beaucoup de tristesse. « Je m’en suis voulu. Je pensais que c’était de ma faute. Chaque concert était un arrachement du cœur », raconte Jérémy. Les deux continuaient malgré tout la tournée prévue, avec une boule au ventre à chaque montée sur scène. Frérot explique avoir eu besoin de temps et de recul, qu’il a finalement trouvé dans la création de son premier album solo.

Comme quoi, même quand ça clashe pas sévère en surface, ça peut être un tsunami à l’intérieur…

Un possible come-back ? Rien n’est impossible

Bonne nouvelle pour les fans de la première heure : l’histoire n’est peut-être pas totalement bouclée. Jérémy et Flo sont toujours en contact aujourd’hui. Et concernant un retour du duo, son message est plein d’espoir : « On pourrait complètement. L’envie est là. Est-ce qu’on y arrivera ? C’est autre chose, mais rien n’est fermé ». Autrement dit, rien n’est gravé dans le marbre, et un petit Fréro Delavega 2.0, pourquoi pas ?

En attendant, chacun trace sa route. L’un cultive sa musique en solo pendant que l’autre vit plus proche de la nature, façon Love Island mais en mode écolo. Comme quoi, parfois se séparer, c’est aussi se retrouver autrement.