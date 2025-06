Cambriolage violent : comment Christophe Beaugrand a sauvé son fils

Une nuit de cauchemar pour Christophe Beaugrand. L’animateur et son mari Ghislain ont été victimes d’un cambriolage ultra-violent à leur domicile dans la nuit du 4 juin. Menacés et agressés, ils ont dû improviser pour protéger leur fils endormi. Depuis, l’émotion est encore vive, et Christophe balance tout.

Un cambriolage en pleine nuit et une fuite sur le toit

Imaginez : tout est calme, la maison dort paisiblement, puis d’un coup, le chien aboie. C’est exactement ce qui a réveillé Christophe Beaugrand ce 4 juin. L’animateur, qu’on a vu dans Secret Story ou Ninja Warrior, capte direct que quelque chose cloche au rez-de-chaussée. Il file illico vers la chambre de son fils, le prend dans ses bras et grimpe avec lui sur le toit de la maison. Panique totale.

Pendant ce temps, son mari Ghislain, plus courageux ou plus inconscient (selon comment on voit les choses), descend voir ce qu’il se passe. Et là, l’horreur : deux cambrioleurs sont déjà dans la maison, armés de clubs de golf. C’est pas pour faire un 18 trous. Ghislain se prend alors des coups violents, il finit par tomber du balcon sur une hauteur de trois mètres. Oui, trois mètres. Mais heureusement, il arrive à s’enfuir pour sonner chez les voisins.

Et le pire dans tout ça ? Christophe, planqué sur le toit avec leur fils, imagine alors le pire pour son mari. Il croit que Ghislain est toujours enfermé, torturé dans le sous-sol. « J’étais persuadé qu’il était en train d’être torturé pour qu’on lui dise où est l’argent« , confie-t-il, sauf que, plot twist, ils n’ont pas de coffres remplis de billets.

Des voleurs pas très fute-fute

Finalement, les agresseurs ne s’enfuient qu’avec un butin franchement nul : 50 euros en liquide et une paire d’écouteurs. Pas vraiment le casse du siècle. L’enquête a rapidement été ouverte pour « vol avec violences aggravées ».

Et histoire de rajouter un peu plus au stress, ce n’est même pas la première fois que la famille est visée. Déjà en 2016, leur maison avait été cambriolée. L’ambiance à la maison, c’est plutôt Fort Boyard que Maison à vendre.

Christophe Beaugrand face à l’homophobie ordinaire

En parallèle de ce drame, Christophe a aussi voulu pointer un autre fléau qui ne passe pas : les attaques homophobes. Dans un podcast récent, il revient sur les critiques qu’il reçoit depuis la naissance de son fils par gestation pour autrui (GPA). Certains l’accusent d’avoir « exploité une femme pauvre », ce que l’animateur réfute catégoriquement.

Il rappelle que Whitney, la mère porteuse, est une femme américaine stable, qui a choisi ce parcours en toute liberté et dans un cadre 100% légal. Christophe en a gros sur le cœur : « Ce sont les mêmes phrases, les mêmes clichés, les mêmes mensonges qui circulent partout pour discréditer les familles homoparentales. »

Son objectif aujourd’hui : protéger son fils coûte que coûte des discours toxiques. Et face à ces violences, il tient bon. Après tout, comme dans Koh Lanta, c’est dans les pires épreuves qu’on découvre les vrais combattants.