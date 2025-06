Fan de Desperate Housewives ? Voici pourquoi Eva Longoria cuisine en Bretagne pour CNN

Eva Longoria, notre inoubliable Gabrielle Solis de Desperate Housewives, a récemment troqué les talons pour les bottes de pêche en Bretagne. Direction Plougonvelin pour un nouveau tournage de son émission « Searching for… », qui mêle cuisine et culture locale. Spoiler alert : elle a craqué pour les algues (mais pas pour les escargots).

Une star hollywoodienne au bout du Finistère

Oui, oui, vous avez bien lu. L’actrice glamour made in Hollywood s’est posée loin du bling-bling, en pleine Bretagne, pour découvrir les merveilles de notre terroir. Dans le cadre de sa série documentaire culinaire diffusée sur CNN, Eva Longoria continue son tour du monde des saveurs. Après le Mexique et l’Espagne, cap sur la France, baby.

Dans cet épisode frenchy, elle visite plusieurs régions pour en capter l’essence culinaire : Paris, l’Alsace, la Provence… et la Bretagne, bien sûr. Et c’est précisément à Plougonvelin qu’elle s’est posée pour cuisinier local, iodé et ultra stylé. On est à mille lieues des dîners des Marseillais, mais l’ambiance est tout aussi savoureuse.

Rencontre avec une cheffe qui envoie du lourd

Sur place, c’est avec Nolwenn Corre, jeune cheffe étoilée de 35 ans, qu’Eva a formé un duo de choc. Nolwenn, connue pour sa cuisine inventive qui marie fruits de mer et plantes sauvages locales, a guidé l’actrice dans une session de cuisine en plein air digne d’un décor de cinéma.

Ensemble, elles ont exploré la pointe Saint-Mathieu, manches retroussées et vent breton dans les cheveux, pour aller récolter des algues fraîchement pêchées. Oui oui, on parle bien d’Eva Longoria, star de Desperate Housewives, en train de cueillir des algues. Rien que ça.

Au menu, on avait :

Sardines bretonnes grillées tout feu tout flamme

grillées tout feu tout flamme Lieu jaune ultra frais aux notes végétales

ultra frais aux notes Dessert surprise avec fraises locales… et algues marines (oui, ça passe crème !)

Et le verdict ? Eva a validé direct. Il faut dire que le mix sucré-salé-algues, c’est pépite.

Girl trip culinaire et cours de trad bretonne

Mais Eva ne s’est pas arrêtée à la bouffe. Curieuse comme pas deux, elle a aussi plongé dans la culture régionale. Elle a visité le mythique phare et l’abbaye de la pointe Saint-Mathieu (ambiance carte postale à fond), où elle a rencontré les membres du Bagad Plougastell, un crew de musiciens et danseurs traditionnels bretons.

Résultat : danse folklorique, musique celtique et dégustation de cidre local. Elle a même tenté quelques pas (comme dans les bals de Love Island version fest-noz), le tout dans une ambiance méga sympa. Ça sentait la crêpe, le bon beurre et les good vibes.

Les escargots ? Merci mais non merci

Même si elle a clairement kiffé le terroir breton, Eva n’est pas fan de tout. Dans une interview accordée au Parisien, elle a balancé sans filtre qu’elle ne pouvait pas avaler un escargot. L’idée même lui donne des frissons. Pas fan non plus de l’anis, qu’on retrouve dans certaines boissons typiques comme le pastis ou quelques liqueurs locales. Mais on lui pardonne, tout le monde n’aime pas l’apéro façon Sud.

Malgré ça, elle reste hyper motivée à continuer sa virée gourmande et culturelle en France. Et franchement, avec un épisode comme celui tourné en Bretagne, on a hâte de voir la suite.

Et entre nous, si jamais Eva cherche un duel de crêpes ou un bon plan galettes-saucisses, qu’elle passe nous voir.