Lapsus gênant de Macron sur France 2 : comment il ravive le débat sur la censure numérique

Pas facile tous les jours d’être chef d’État… Emmanuel Macron en a fait les frais en direct sur France 2, face à Léa Salamé, avec un lapsus aussi gênant que viral. Alors qu’il abordait un sujet ultra sensible, le président a confondu deux termes très différents. Résultat : malaise sur le plateau et raz-de-marée sur les réseaux sociaux.

Un lapsus qui fait tache

C’était censé être une interview sérieuse, un moment fort de prise de parole présidentielle. Emmanuel Macron était invité sur France 2 pour évoquer plusieurs mesures de sécurité, dont l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et le contrôle d’accès aux contenus pour adultes.

Mais alors qu’il tentait d’expliquer les dangers d’internet et parlait de régulation, il glisse un mot qui change tout : « sites pédopornographiques », avant de se reprendre aussitôt avec un très rapide « Pardon, pornographiques tout court… ». Léa Salamé garde son sérieux, mais sur X (anciennement Twitter), les internautes s’emballent.

Le hic, c’est que ce lapsus arrive pile au moment où le président veut rassurer les Français, notamment les familles, sur sa capacité à protéger les plus jeunes en ligne. Et là… disons que ça passe moyennement crème.

Un climat tendu après un drame scolaire

Cette prise de parole intervient surtout dans un contexte bouleversant. Le jour même, à Nogent-sur-Marne, une assistante d’éducation de 31 ans est décédée après avoir été poignardée par un élève de 14 ans dans un collège. Une nouvelle qui a choqué toute la France et relancé les débats sur la violence à l’école.

Dans la foulée, Emmanuel Macron a publié un message sobre mais fort sur les réseaux sociaux, condamnant cette « violence insensée » et exprimant son soutien envers la communauté éducative. Il en a aussi profité pour annoncer des mesures concrètes contre la circulation des armes chez les mineurs – avec l’objectif que plus aucun adolescent ne puisse acheter un couteau en ligne.

François Bayrou a validé la démarche

La liste des armes interdites sera élargie

Le gouvernement veut protéger les mineurs

Un choix logique selon le gouvernement, mais qui montre bien la tension du moment.

Patrick Sébastien balance sur Macron… et sa vie privée

Pendant que le président tente de maîtriser sa communication (pas toujours avec succès), Patrick Sébastien, lui, s’offre un petit moment “vérité” dans son dernier livre et sur Buzz TV. Et surprise : il parle sans filtre d’Emmanuel Macron ! Pour lui, le chef de l’État est un mélange d’ambition, d’intransigeance et d’humanisme. Mais il pousse l’analyse plus loin, façon confidences de fin de soirée.

Sur le plateau, avec son franc-parler bien connu, il lâche que Macron aurait peut-être mis sa vie intime complètement de côté au profit de sa fonction. En gros, selon lui, la sexualité du président serait passée en mode pause. Malaise dans le studio, petits rires gênés, mais mine de rien, cette phrase relance les rumeurs sur la vie privée du chef de l’État — un sujet qui, avouons-le, fascine autant qu’il agace.

Ce n’est pas la première fois qu’on voit une personnalité de télé ou du divertissement commenter la vie politique comme si on était dans Les Cinquante : confidences, révélations et rebondissements inattendus. Manquerait plus qu’un prime time pour départager les avis du public…

Bref, entre un lapsus choc, une époque sous tension, et des confidences surprises, la semaine d’Emmanuel Macron ressemble presque à un épisode de téléréalité. Reste à savoir comment il compte redresser la barre, surtout côté image…