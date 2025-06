Départ de Michael Goldman ? La Star Academy clarifie enfin la situation

La rumeur a enflammé les fans de la Star Academy : Michael Goldman sur le départ ? Alors que l’émission prépare son grand retour pour une nouvelle saison très attendue, certains croyaient déjà au changement de direction. Pas de panique, la prod a mis les choses au clair, et il semblerait que le boss reste bien à sa place.

Un remplaçant déjà pressenti ? Ça fait jaser

C’est le magazine Voici qui a lancé le pavé dans la mare : selon ses infos, Michael Goldman pourrait bientôt laisser sa place à la tête du château. Et pas à n’importe qui ! Le potentiel successeur évoqué n’est autre que Saïd Boussif, le big boss du label Indifference Prod. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sûrement ceux avec qui il bosse : Vitaa, Amel Bent, Slimane ou encore Tiana, ancienne élève de la promo 2022. Oui, rien que ça.

Forcément, cette rumeur a secoué les fidèles de la Star Ac’, déjà attachés à la vibe bienveillante et pro que dégage Michael depuis son arrivée. Certains se sont même demandé si l’émission n’allait pas perdre son ADN en chemin.

La réplique de la prod : « Il reste, point final »

Mais pas de panique, Jean-Louis Blot, le boss d’Endemol France (la boîte de prod derrière le programme), a coupé court à toutes les spéculations dans une interview accordée à Europe 1. Et c’est clair comme de l’eau de roche : « Je suis complètement opposé à ce qu’il cède sa place. Je vais tout faire pour le garder, ça c’est un petit scoop », a-t-il balancé, en mode tonton protecteur.

Il a aussi précisé qu’une réunion était prévue pour discuter avec toute l’équipe pédagogique. Sous-entendu : pas de grand chambardement prévu. Le casting des profs devrait, sauf surprise, rester assez proche de celui de la dernière saison. Un peu comme quand on espérait un retour de Greg dans Les Marseillais, et qu’on apprenait qu’il signait encore pour une saison de folie (spoil : c’était pépite).

La Star Ac’, un vrai phénomène

Une chose est sûre, personne ne s’attendait à un tel raz-de-marée. Parmi tous les télé-crochets, la Star Academy version reboot a frappé (très) fort. Jean-Louis Blot le dit lui-même : le succès dépasse leurs attentes. Entre les audiences au top, des réseaux sociaux en feu et un vrai impact dans l’industrie musicale française, le retour du programme a clairement tapé dans le mille.

Et pas que pour le show. Derrière, c’est toute une nouvelle génération d’artistes qui explose. La preuve avec Marguerite, candidate devenue vraie révélation de l’émission. Sa tournée affiche complet (oui oui, COMPLET) et la jeune chanteuse avoue ne pas en revenir.

Dans une interview hyper touchante, elle raconte qu’elle n’attendait pas grand-chose et qu’elle vit aujourd’hui « une victoire personnelle et artistique », portée par un public qui se reconnaît dans ses textes.

Michael Goldman, figure rassurante et engagée, semble incarner cette nouvelle Star Ac’ tournée vers l’émotion, la sincérité et le taf bien fait. Bref, impossible de le remplacer comme ça, surtout quand l’émission est au sommet.

Pour l’instant, rien ne bouge. Michael tient les rênes et la production semble décidée à continuer avec lui.

La suite s’annonce riche en émotions et en performances, et avec le retour du casting en approche, tous les regards sont braqués sur le château. Autant dire que cette nouvelle saison promet d’envoyer du lourd… et que la direction ne changera pas, sauf retournement surprise façon Secret Story.