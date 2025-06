Brigitte Macron trop proche du prince Albert ? Ce geste relance la polémique sur l’étiquette

Brigitte Macron et le prince Albert de Monaco ont encore fait parler d’eux lors d’un événement à Paris. Leur complicité bien visible a attiré l’attention et relancé les discussions sur l’étiquette et les limites de la proximité en public. Ce n’est pas la première fois que leur relation amicale intrigue.

Un duo qui fait sensation à chaque apparition

Brigitte Macron et le prince Albert, c’est un peu le duo inattendu qui capte tous les regards à chaque apparition officielle. Leur premier moment remarqué remonte à la finale de la Coupe du monde de rugby en octobre 2023 au Stade de France. Installés côte à côte aux côtés de leurs conjoints, ils avaient longuement échangé tout sourire, déclenchant une vague de commentaires en mode : « Mais qu’est-ce qu’ils se racontent ? ». Même ambiance bonne franquette que dans une quotidienne des Cinquante. La presse people n’avait évidemment pas loupé une miette de cette proximité, qualifiée de “très détendue”.

Rebelote quelques semaines plus tard, le 9 novembre 2023, lors d’un sommet international dédié aux glaciers et aux pôles. En pleine conférence climat (très chic), les flashs des photographes ont immortalisé un moment pour le moins romantico-diplomatique : le prince Albert déposant un baiser sur la main de Brigitte. Sur le coup, certains ont trouvé ça trop mignon… d’autres un poil déplacé.

Un bisou qui ne passe pas crème chez tout le monde

Le fameux baiser sur la main, en apparence anodin, a pourtant provoqué une petite tempête. Pourquoi ? Parce qu’il ne respecterait pas les codes très rigoureux de l’étiquette. D’après le magazine Point de Vue (aka la bible des bonnes manières version château), ce type de geste est censé être réservé à un cadre privé et à une femme mariée ou divorcée. Et surtout, il ne doit pas impliquer un baiser direct. Bref, en public, c’est moyen.

Nadine de Rothschild, qui a un diplôme en élégance niveau boss final, a même rappelé que le baiser sur la main est un art délicat, rarement bien exécuté sans tomber dans le too much. Alors forcément, entre l’angle des photographes, les réseaux qui s’enflamment et les spécialistes en protocole qui lèvent les sourcils, la polémique a vite éclaté.

Brigitte Macron, reine des gestes inattendus ?

Ce n’est pas la première fois que Brigitte Macron fait parler d’elle pour ses gestes expressifs. Un moment tout aussi remarqué (voire plus perché) s’est produit récemment quand elle a donné, de manière totalement spontanée, une petite gifle sur l’épaule d’Emmanuel Macron à leur descente d’avion. Évidemment, les caméras n’ont rien raté, et Twitter s’est transformé en tribunal de la gifle conjugale. Entre ceux qui ont crié au manque de respect et ceux qui y ont vu une vanne de couple bien rodé, l’ambiance était aussi divisée qu’après une cérémonie d’élimination à Love Island.

Finalement, ce mélange de spontanéité, de gestes tendres (parfois trop ?) et de naturel devant les objectifs crée une petite tempête médiatique à chaque fois. Et à l’heure où chaque expression est analysée plus vite qu’un secret dévoilé à Secret Story, Brigitte Macron et le prince Albert créent clairement le buzz. Certains adorent, d’autres lèvent les yeux au ciel, mais une chose est sûre : leur duo ne laisse pas indifférent.