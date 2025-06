Peau irritée après le sport ? Coco Gauff jure par cette crème miracle

À seulement 21 ans, Coco Gauff continue de faire vibrer le monde du tennis en décrochant le titre à Roland-Garros. Après un premier sacre à l’US Open en 2023, l’Américaine confirme son ascension phénoménale. Au cœur d’une finale intense contre Aryna Sabalenka, elle prouve que les nouvelles reines du tennis ne plaisantent pas.

Coco Gauff, reine du court en pleine ascension

Sur la terre battue parisienne, Coco Gauff a montré qu’elle n’était clairement pas là pour faire de la figuration. À 21 ans à peine, elle entre déjà dans la cour très fermée des joueuses multi-titrées en Grand Chelem. Et s’il y avait des espoirs côté français avec Loïs Boisson (bon ok, on y a cru jusqu’au deuxième tour), c’est bien Coco qui est montée sur le trône.

La finale face à Aryna Sabalenka a été électrique : trois sets accrochés, des échanges musclés et une ambiance volcanique à Roland. Gauff n’a pas flanché, elle a tout donné jusqu’au dernier point. Clairement, cette fille, c’est une warrior. Et on sent qu’elle ne compte pas s’arrêter là.

Une nuit de folie pour fêter sa victoire

Quand on gagne Roland-Garros à 21 ans, autant dire qu’on a de bonnes raisons de faire la fête. Et Coco ne s’est pas gênée. Visiblement, elle a bien profité (et franchement, qui ne l’aurait pas fait ?). Sur ses réseaux, elle a déclaré en rigolant que “sortir après avoir gagné” un événement sportif devrait être illégal, tellement elle était déshydratée, affamée et euphorique en même temps. Tout ça arrosé au champagne, of course.

Un petit moment décalé qui a bien fait marrer ses fans. Entre deux photos de sa coupe et des stories un peu floues, Coco a prouvé qu’elle savait aussi décompresser. On valide à 100 %, d’autant qu’elle est restée super naturelle.

Son secret beauté… validé par Beyoncé

Mais attention, derrière la championne se cache aussi une girl très organisée, jusqu’au bout des cuticules. Parmi ses indispensables du quotidien : un petit tube discret mais hyper efficace, la crème Aquaphor de la marque Eucerin. Elle en est carrément accro.

Cette crème, dispo en pharmacie sans ordonnance (et pas hors de prix, bonne nouvelle), sert à tout : hydrater les lèvres, les mains, les zones sensibles, mais aussi soulager les dégâts de la terre battue sur la peau. Ultra pratique pour une joueuse pro qui passe ses journées à s’éclater sur le court. Et devinez quoi ? Beyoncé en est aussi fan. Oui oui, Queen B elle-même.

Voici pourquoi Coco ne s’en sépare jamais :

Elle l’utilise tous les jours, avant et après les matchs

Elle apaise les zones irritées après ses plongeons dans la terre battue

Elle en applique sur ses lèvres, ses mains et ses coudes pour rester au top

Elle garde toujours un tube dans son sac de sport

Pas étonnant qu’elle garde cette peau de bébé même après une finale bien crado dans la terre orange. Après tout, une routine beauté bien rodée, c’est aussi important qu’un revers croisé qui claque.

Un mental en acier et un style bien à elle

Ce qui frappe chez Coco Gauff, au-delà de son talent évident, c’est son mental. On a vu pendant la finale qu’elle ne craquait jamais, même face à la puissance de Sabalenka. On sent que chaque entraînement, chaque match perdu, chaque conseil de ses coachs ou de sa famille (sa maman, toujours en tribune, c’est pépite) l’a forgée pour arriver là.

Et puis clairement, Coco se démarque aussi par son look. Pas dans l’excentrique, mais dans l’assumé : des tenues sportives stylées, des coiffures parfaites sur le court, et une vibe très Gen Z affirmée. On l’imagine presque dans un épisode de Love Island, avec sa répartie et son charisme éblouissant.

En résumé, Coco Gauff, c’est la nouvelle boss du tennis féminin et elle compte bien le faire savoir. Le tout avec un tube d’Aquaphor dans la poche et le plus grand des sourires. On adore.