Saison trop plate en 2024 ? Secret Story 2025 relance l’intérêt grâce à ses secrets inédits

Secret Story est de retour avec sa cuvée 2025 et bonne nouvelle : ça commence fort. Depuis le 10 juin, quatorze nouveaux candidats ont fait leur entrée dans la mythique maison surveillée 24h/24. Résultat ? Un casting déjà applaudi par les fans, des secrets bien tordus comme on aime, et des premières tensions qui pointent le bout de leur nez. Bref, on est servis.

Des duos piégés, orchestrés par la Voix

Cette année, la production a bien compris le principe de « plus c’est tordu, plus on kiffe ». Résultat, trois duos de candidats se retrouvent liés par des secrets montés de toutes pièces pour semer le chaos. Et vraiment, ça passe crème.

Célia et Aïmed forment « les gardiens de la transparence ». Traduction : ils peuvent accéder à une pièce secrète où ils matent des images inédites absolument croustillantes sur les autres coloc’… à eux de décider si ça vaut le coup de balancer tout ça à la maison. Autant dire qu’on les imagine déjà pyromanes des dramas en mode Les Cinquante, édition œil de lynx.

Damien et Constance doivent quant à eux jouer les Romeo et Juliette 2.0. Leurs regards pleins d’étincelles ? Du flan. Leur mission, c’est de simuler un crush explosif. Petit twist rigolo : Damien doit adopter un accent québécois (et spoiler, il est pas prêt pour Star Acad’ Québec). La cerise ? Constance n’a aucune idée de ce détail linguistique. Leurs regards complices risquent vite de virer au malaise total.

À voir Secret Story 2025 : comment Damien Muller est devenu le chouchou des réseaux sociaux

Enfin, Anita et Noah n’ont pas été choisis au hasard. Ces deux-là partagent un passé bien lourd, pas du tout ficelé par la prod cette fois. Leur secret : « Notre histoire passée lie notre destin dans la maison. » Oui, c’est cryptique et ça sent le triangle amoureux ou l’ex qu’on croyait avoir ghosté pour toujours. Et comme on adore les retrouvailles gênantes sur fond de canapé en velours rose, on a hâte.

Des secrets perso qui méritent un prime à eux seuls

Secret Story sans stories dignes d’un film Netflix, c’est non. Heureusement, certains candidats ont déjà vu leurs secrets révélés au public (tout en restant incognitos pour les autres habitants, évidemment). Et ces premiers scoops sont tout bonnement pépites.

Dréa, par exemple, a brillé à Séoul : elle a remporté un concours de talents K-pop en Corée. Elle connaît sa choré Benalla version BTS sur le bout des doigts.

Pimprenelle, la discrète au look mystérieux, aurait subi une reconstruction faciale partielle. Une histoire forte qui ne manquera pas d’émouvoir quand elle sera dévoilée.

À voir Secret Story : comment Manon a surmonté les troubles causés par la grossophobie du public

Ethan, de son côté, n’est autre que le frère du footballeur Eden Hazard. Rien que ça. Et même s’il n’a pas encore dribblé les sentiments de ses colocataires, il attire déjà les regards (et les soupçons).

Romy, quant à elle, est un véritable mème vivant : elle est devenue virale il y a quinze ans grâce à une vidéo d’enfance qui a tourné sur internet. Spoiler : ce n’est pas « Charlie bit my finger », mais on reste curieux de découvrir cette pépite vintage.

Des secrets encore anonymes… pour l’instant

Quatre secrets restent à attribuer aux candidats. Et franchement, ça respire le scénario de film Netflix avec un twist final à la Dernière Minute :

J’ai onze prénoms

J’ai vécu dans ma voiture pendant six mois

J’ai découvert l’existence de ma sœur à l’âge de 16 ans

Je fais partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI

Chacun d’eux pourrait coller à plusieurs profils dans la maison. Les paris sont ouverts dans les stories Insta, et les théories fusent déjà pour savoir qui cache un passé de van-lifer romantique ou de petit génie du test de Mensa.

Une saison qui coche déjà toutes les cases

Avec des candidats hauts en couleurs, des secrets bien ficelés et une dynamique franchement engageante, la saison 2025 nous réconcilie avec l’esprit original de Secret Story. Un peu de love fake, quelques tensions bien placées et un Soupçon de glow-up viral, c’est pile ce qu’il nous fallait pour notre shoot de guilty pleasure de l’été.

Et quand certains twittos annoncent que ce lancement est « le meilleur en dix ans », on est clairement tentés de les croire. La Voix nous avait manqué, et elle revient avec un sacré sens du twist.