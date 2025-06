Secret Story 2025 : pourquoi le frère d’Eden Hazard fait sensation dès le 1er épisode

Secret Story fait son grand retour sur TF1 et on peut dire que ce come-back ne passe pas inaperçu. Repartie pour une 13e saison, l’émission a frappé fort dès la première soirée, diffusée mardi 10 juin à 23h30. Entre secrets renversants et décor repensé, on a déjà nos premiers chouchous (et nos premières théories).

Deux maisons, deux ambiances

C’est la grosse surprise de cette nouvelle édition : la maison des secrets s’est dédoublée. Résultat ? Deux univers totalement différents pour les candidats, qui vont devoir s’adapter vite à cette nouvelle donne. Diviser pour mieux piéger ? Clairement. Cette séparation dès le lancement annonce déjà des alliances improbables, des clashs inattendus et des rapprochements VIP en vue. Car oui, on est un peu en mode Marseillais vs. Reste du monde, mais en secret.

Ce choix scénaristique donne une tension supplémentaire dès les premières minutes. Des stratégies qui se dessinent plus vite que d’habitude, des candidats qui doivent redoubler d’attention pour espérer percer les secrets des autres. Ça s’annonce pimenté dès les premiers jours, et franchement, on adore.

La révélation d’Ethan Hazard, retour surprise d’une famille foot

Si tu as reconnu le nom, c’est normal : Ethan Hazard, l’un des nouveaux candidats, n’est autre que le petit frère de la légende belge Eden Hazard. Son secret ? « Je suis le frère d’une légende du football ». Et bam, tout le monde est sur le pont.

Âgé de presque 22 ans, Ethan est le petit dernier d’une fratrie 100% foot. Fils de Thierry et Carine, il évolue dans l’ombre de ses frères Thorgan, Kylian et bien sûr Eden. Mais cette fois, c’est lui la star, et il compte bien jouer sa carte à fond dans l’aventure. Une présence qui va faire du bruit, car la production ne fait pas entrer n’importe qui dans la maison. Et nul doute que les fans de ballon rond vont garder un œil sur lui.

Après Hugo Manos dans Les Cinquante ou encore Bastos dans Love Island, les liens people se multiplient dans la télé-réalité et on adore cette vibe qui flirte avec les coulisses du showbiz.

Un casting qui sort du lot

Au-delà du nom imprononçable de certains candidats, cette saison nous offre un casting… franchement original. Parmi les 14 participants en lice, on découvre donc Pimprenelle, qui a réchauffé le cœur des internautes avec son secret bouleversant : elle a subi une reconstruction faciale après un accident de surf. Le genre de révélation qui rappelle que Secret Story, ce n’est pas que du fake love et des coups tordus… parfois c’est aussi une belle leçon de vie.

Autre dispositif inédit cette saison : le duo Constance et Damien, censé former un faux couple. Mission : faire croire à tous qu’ils ont eu un coup de foudre dès leur entrée. Franchement, ça passe crème ou ça sent le flop total. À voir s’ils sont dignes d’un acting digne de la Star Ac’ ou s’ils vont se mettre à dos toute la maison dès la première semaine.

Petit topo sur les candidats :

14 au total , répartis dans deux maisons

, répartis dans deux maisons des profils tous très différents

100 000 euros à la clé, motivés comme jamais

Une diffusion éclatée mais prometteuse

Pour les vrais fans (et les curieux qui zappent à 23h), les quotidiennes se retrouvent sur TFX, tout comme les émissions hebdos. La finale, elle, est prévue sur TF1, sauf si les audiences font la grimace. Mais à voir l’engouement sur les réseaux dès le premier soir, on peut espérer que cette 13e saison redore bien l’image de l’émission culte.

En huit semaines, les candidats devront prouver qu’ils méritent leur place dans la maison, tout en protégeant leur secret. Clairement, avec un casting aussi prometteur et des twists déjà bien installés, cette cuvée 2024 a toutes les chances de devenir pépite. On vous tient au jus… mais vous risquez vite de devenir accro.