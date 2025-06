Cyril Hanouna clashe Léa Salamé : pourquoi il juge sa légitimité fragile sur France 2

Cyril Hanouna a encore frappé avec un coup de gueule bien senti, cette fois contre Léa Salamé. L’animateur star de C8, désormais sur Europe 1, n’a pas mâché ses mots après avoir vu une séquence de l’émission « Quelle époque ! » sur France 2. Il s’en est pris directement à la journaliste, qu’il accuse de manquer de neutralité. Ambiance tendue dans le paysage médiatique après ces propos tranchants qui relancent la question de l’indépendance journalistique.

Léa Salamé pointée du doigt pour son manque d’impartialité

Tout est parti d’un quiz un peu piquant dans « Quelle époque ! » où Léa Salamé a lâché une anecdote croustillante sur Bruno Retailleau. Selon elle, le ministre de l’Intérieur aurait triché dans un ancien épisode d’ »Intervilles ». Une vanne qui n’a pas fait rire Hanouna, qui s’est dit gêné par cette prise de parole, surtout quand on sait que Salamé partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, député européen.

Pour lui, ce genre de remarque n’est pas anodin. Il estime qu’on ne peut pas être en couple avec un homme politique de premier plan et balancer des dossiers sur d’autres figures publiques à la télé. En gros, il l’accuse de franchir une ligne rouge. Et forcément, avec Baba, quand ça clashe, ça clashe sévère.

Une journaliste pas assez « ligue des champions » selon Hanouna

Mais Hanouna ne s’est pas arrêté là. Profitant de l’occasion, il s’est lancé dans une critique globale du style Salamé. Il l’a comparée à un club de foot encore en Ligue 1, sous-entendant qu’elle n’avait pas encore atteint le niveau « élite » pour vraiment maîtriser une émission du calibre de « Quelle époque ! ». Traduction : elle gère pas toujours prenable.

Il lui reproche notamment de ne pas assez recadrer ses chroniqueurs quand ça part en vrille. Il a cité des propos gênants, voire limite, qui ont été balancés dans l’émission à propos de Louis Sarkozy ou de Nicolas Bedos, sans réaction immédiate de Salamé. Et dans le monde médiatique, ça fait désordre.

Hanouna en mode omniprésent pour la rentrée

Pendant qu’il critique, Cyril Hanouna prépare son grand retour sur nos écrans (et nos ondes). En plus de son émission radio « On marche sur la tête » sur Europe 1, où il balance comme jamais, il débarque bientôt sur W9 avec une nouvelle émission intitulée « Tout beau tout 9 » (le jeu de mots est pépite, avouons-le).

Mais ce n’est pas tout. Il a aussi annoncé une arrivée sur Fun Radio, histoire de mettre un peu de piment dans la grille. Lui qui adore être sur tous les fronts va continuer à marquer le paysage médiatique comme il sait si bien le faire, que ça plaise ou non.

Et pendant ce temps-là, dans Secret Story, ça commence déjà à s’échauffer dans la maison. Coïncidence ? Je ne crois pas.

