Tension sur C à vous : comment JoeyStarr a déstabilisé Anne-Élisabeth Lemoine en direct

Le passage de JoeyStarr sur le plateau de « C à vous » le 11 juin n’a pas manqué de piquant. Invité par Anne-Élisabeth Lemoine pour parler de la série « Le Remplaçant » diffusée sur TF1, le rappeur-acteur a joué la carte de l’authenticité brute. Une rencontre tendue, ponctuée de petites piques bien senties et d’un malaise palpable sur le plateau.

JoeyStarr cash dès la première minute

Dès son arrivée dans l’émission, JoeyStarr a imposé son style : franc du collier, pas là pour faire dans la dentelle. Face à lui, les chroniqueurs de « C à vous », visiblement pas prêts à gérer l’intensité du personnage. Patrick Cohen tente de rentrer dans le vif du sujet en l’interrogeant sur son rôle d’enseignant dans « Le Remplaçant », un prof de français qui bouscule les méthodes traditionnelles.

Mais là, petit couac : alors que Cohen évoque l’objectif de JoeyStarr « de les citer », l’acteur croit entendre « des cités ». Grosse confusion, réaction directe : « Faites bien gaffe », lâche-t-il sèchement, les yeux plantés dans ceux du journaliste. Coup de froid express en plateau. Heureusement, la mise au point arrive rapidement, mais l’ambiance, elle, reste plutôt frisquette.

Quand ça clashe (gentiment) avec Anne-Élisabeth Lemoine

La tension ne redescend pas vraiment quand Anne-Élisabeth Lemoine tente, de son côté, une approche un peu plus personnelle. JoeyStarr explique qu’il joue comme il est, en mode instinctif : « Je ne sais pas faire les choses autrement qu’en me racontant ». Une phrase qui, on l’imagine, dit beaucoup sur sa démarche artistique mais aussi sur son tempérament bien trempé.

Sauf qu’Anne-Élisabeth, tout sourire, essaye de le pousser un peu : « Il faut que ça aille quelque part », lance-t-elle, mi-taquine, mi-exaspérée. Et là, bim, réponse cinglante et philosophico-sarcastique de JoeyStarr : « C’est le but dans la vie d’aller quelque part ? » Ambiance mi-malas, mi-rigolade gênée dans le studio. Ça vous rappelle un peu les moments gênants entre Julien et Cassandra dans Les Cinquante ? Pareil, mais version plateau télé.

Du répondant et du sang-froid

Ce qui est certain, c’est qu’Anne-Élisabeth Lemoine ne s’est pas démontée. Avec le calme qu’on lui connaît, elle a répliqué tout en sourire : « Et d’être aimable aussi, deux secondes », en mode « je suis polie mais je vise juste ». Une punchline bien placée qui a eu le mérite de faire esquiver un sourire à JoeyStarr. Ou comment désamorcer une tension avec finesse.

On est clairement sur un de ces moments télé où l’on ne sait pas trop si on regarde une interview ou un duel feutré. Et le tout, sous les projecteurs de France 5.

« Le Remplaçant », un rôle sur-mesure pour JoeyStarr ?

Si l’interview est partie en freestyle, le sujet initial était pourtant prometteur. JoeyStarr incarne dans « Le Remplaçant » un prof borderline, atypique, qui débarque dans un lycée et fait souffler un sacré vent de liberté dans les couloirs. Un rôle taillé sur-mesure pour lui, avec cette façon ultra personnelle de transmettre et de déranger.

La série fait son petit effet sur TF1, et si certains voient en JoeyStarr un anti-héros attachant, d’autres peinent à accrocher. Mais une chose est sûre : quand il est en promo, il ne joue pas à faire semblant. Vérité brute, à prendre ou à laisser.

C’était donc un passage aussi intense qu’inconfortable, mais on ne pourra pas dire qu’il était tiède. Comme toujours avec JoeyStarr, ça passe ou ça clashe.