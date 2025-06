Secret Story 2025 : comment Damien Muller est devenu le chouchou des réseaux sociaux

Damien Muller est en train de voler la vedette dans la nouvelle saison de Secret Story. Dès son arrivée, le mannequin sacré Mister Universel France 2025 s’est fait remarquer, autant dans la Maison des Secrets que sur les réseaux. Un physique qui ne passe pas inaperçu, une mission WTF et un secret déjà éventé par les internautes… Voici pourquoi tout le monde parle de lui.

Le Mister qui affole la Toile

À seulement quelques jours du lancement de la nouvelle édition de Secret Story, un nom tourne déjà en boucle sur X et TikTok : Damien Muller. Le jeune homme n’est pas qu’une belle gueule, c’est aussi un candidat redoutable qui sait jouer avec son image.

Couronné Mister Universel France 2025, il est déjà habitué aux projecteurs et à faire crépiter les flashs. Son compte Instagram regorge de clichés estivaux, torse nu évidemment, qui ne laissent personne indifférent. Ce n’est donc pas une surprise si ses photos cartonnent autant.

En mode détective, les téléspectateurs ont scanné son feed Insta et certains ont même réussi à deviner son secret personnel avant qu’il ne soit révélé dans le jeu. Score : Internet 1, Secret Story 0. Cela n’empêche pas les commentaires enflammés de fuser : “Je regarde pour le divertissement” ou “Avec ou sans accent québécois, je m’assieds à la table de Damien” figurent parmi les pépites les plus likées. On est loin de la saison où personne ne captait rien au secret du “miroir magique”.

Un fake couple et un accent pas si québécois

Mais Damien n’a pas débarqué les mains dans les poches. Dès son entrée, la prod l’a direct mis à contribution avec une mission corsée : former un faux couple avec Constance, une autre candidate fraîchement entrée. Ensemble, ils doivent convaincre leurs colocataires qu’ils vivent un coup de foudre intense et défendre le secret “Nous sommes un faux-couple”. Facile ? Pas tant que ça, surtout quand le fond du regard dit stratégie et non amour.

Mais histoire que le challenge passe crème, une petite couche de piment a été rajoutée : Damien doit également simuler un accent québécois. Un grand moment à la Star Ac’ quand on avait eu le “Je m’appelle Yannis et je viens du Luxembourg”… sauf qu’ici, tout le monde attend le faux tabarnak de Damien avec impatience. Les autres candidats semblent y croire, pour l’instant, mais certains commencent déjà à trouver que l’accent se fait oublier un peu vite. Attention Damien, les experts de la twittosphère ont l’oreille affûtée.

Damien, futur finaliste ?

Avec ses multiples attributs (charmant, joueur, drôle, et ultra connecté), Damien coche déjà toutes les cases du candidat parfait pour aller loin. Il crée la surprise, provoque la curiosité et met l’ambiance, sans pour autant tomber dans le clash gratuit. Et dans Secret Story, on sait que c’est souvent la recette qui fait les chouchous du public.

Pour l’instant, sa stratégie semble porter ses fruits. Le faux couple, l’accent québécois et ses interactions avec les autres laissent penser qu’il n’a pas fini de nous surprendre. Reste à savoir s’il saura éviter les pièges, les trahisons et les buzz foireux. Parce qu’on l’a vu cent fois dans Les Cinquante : être populaire, c’est bien, survivre aux retournements de vestes, c’est mieux.

Quoi qu’il en soit, on peut déjà dire que Damien est LA révélation de ce début de saison. Et franchement, on ne va pas s’en plaindre.