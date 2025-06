Dépression après les JO ? Comment Florent Manaudou s’est reconstruit avec courage

Le nageur français Florent Manaudou, figure incontournable des bassins olympiques, brise le silence sur une période difficile de sa vie. Loin des projecteurs et des médailles, il révèle avoir traversé une dépression après la fin des Jeux Olympiques. Aujourd’hui tourné vers de nouveaux projets, il partage avec sincérité les coulisses de l’après-carrière.

Une gloire pas si dorée : les dessous d’une fin de carrière

C’est en pleine lumière, devant 250 enfants réunis au Centre aquatique olympique de Saint-Denis le 11 juin, que Florent Manaudou affiche un large sourire. Pourtant, derrière cette image inspirante se cache une autre réalité. Dans le documentaire diffusé sur M6, Santé mentale : briser le tabou, le nageur de 33 ans lève le voile sur une douleur silencieuse. Il raconte comment, une fois les Jeux terminés et la routine des entraînements disparue, un profond vide s’est installé. « La fin a engendré une dépression », confie-t-il sans détour.

Ce sentiment de chute émotionnelle, encore trop souvent passé sous silence chez les sportifs de haut niveau, a touché l’athlète de plein fouet. Les félicitations, les récompenses et les apparitions médiatiques n’ont pas suffi à combler le manque de sens laissé par l’arrêt d’une carrière aussi intense que répétitive.

Il avoue d’ailleurs ne regretter aucun entraînement, mais c’est justement cette routine, ce rythme ultra-codé, qui lui manque aujourd’hui. Après avoir nagé sans relâche pendant plus d’une décennie pour atteindre le sommet, le plongeon hors des bassins a été brutal.

Quand le costume de sportif laisse place au rôle de comédien

Plutôt que de se laisser engloutir par cette période trouble, Florent Manaudou a décidé de se réinventer. Et attention, changement de décor total : direction les plateaux de tournage ! Il rejoint le casting de la saison 2 d’À Priori, la série de France 3.

Un virage totalement inattendu, mais pas si surprenant quand on sait qu’il avait déjà charmé le public dans Danse avec les stars. Comme quoi, entre deux saltos dans la piscine, il avait déjà le goût du showbiz dans la peau !

Ce virage vers la comédie n’est pas juste un caprice de célébrité. C’est une véritable démarche pour retrouver un nouveau rythme, de nouveaux défis, et surtout, une nouvelle passion. Ce besoin de se sentir vivant, de vibrer encore mais différemment, anime clairement sa reconversion. Et autant dire que ça passe crème, puisqu’il aborde ce changement avec calme et aplomb.

Une parole décomplexée sur une souffrance souvent invisible

Lorsqu’un champion olympique parle ouvertement de santé mentale, ça change tout. Dans son témoignage, Manaudou explique que malgré l’admiration du public, il s’est rarement senti aussi seul. « Je me suis rarement senti aussi isolé malgré les félicitations. » Ces mots claquent comme un coup de sifflet final, révélant ce que beaucoup d’athlètes taisent par peur de paraître faibles.

En partageant sa propre douleur, il ouvre un espace pour celles et ceux qui traversent le même genre de tempête silencieuse. Car oui, même avec quatre médailles olympiques, un mental d’acier peut vriller. Et ça, peu de monde ose le dire. C’est un peu comme dans Secret Story, quand on croit tout savoir des candidats, mais qu’un seul confessionnal suffit pour tout retourner.

Un exemple fort pour les jeunes générations

Aujourd’hui, Florent ne s’enferme plus dans une image de héros infaillible. Il parle, il s’engage, et surtout, il donne de son temps aux plus jeunes. Son rayonnement auprès des enfants, comme lors de l’événement du 11 juin, montre à quel point il veut transmettre autre chose qu’un palmarès : une attitude, une honnêteté face à ses failles.

Son message est clair : même quand on a nagé jusqu’à l’or, on peut se sentir en pleine dérive. Mais il existe des bouées, des reconversions, des passions à rallumer ailleurs. Ce témoignage, bien plus fort qu’un simple record de nage, donne aussi à la jeunesse et aux futures générations de sportifs un repère solide.

