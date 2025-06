Michel Drucker proche de la mort : comment il a retrouvé la santé à 82 ans grâce à ses médecins

À 82 ans, Michel Drucker revient de loin. L’animateur emblématique s’est récemment confié sur les gros pépins de santé qu’il a traversés, au point de voir sa vie défiler. Invité chez Pascal Praud sur CNews, il a évoqué ces mois très sombres où tout aurait pu s’arrêter. Spoiler : il n’a rien perdu de sa lucidité ni de son humour.

Il a frôlé le pire

Michel Drucker a beau incarner depuis des décennies la longévité télévisuelle et la bienveillance à la française, il n’est pas invincible. Sur le plateau de CNews, il a raconté qu’à l’hôpital, son pronostic vital avait été carrément engagé. Les médecins n’étaient pas optimistes et lui-même a cru qu’il ne reviendrait jamais. Oui, même lui. Pas facile d’imaginer le dimanche sans son “Vivement dimanche”.

Heureusement, deux hommes ont changé la donne : son chirurgien et son cardiologue. Il les appelle désormais ses nouvelles idoles. On imagine que dans son panthéon personnel, ils côtoient désormais Claude François et Thierry Le Luron. C’est dire.

Une rencontre qui change tout

Dans cette période de galère, Michel Drucker a aussi pu compter sur le soutien d’un nouvel ami inattendu : Nathan Devers. Ce prof agrégé de philo, au style très libre et à la culture impressionnante, est devenu un vrai pilier pour lui. Et le match d’amitié a été orchestré par Pascal Praud himself. Comme quoi, entre deux débats qui font jazzer, l’animateur sait aussi faire naître des belles connexions.

Tellement touché par ce lien, Drucker a proposé à Nathan d’écrire un bouquin autour de leurs échanges. Et cerise sur le micro, Michel lui-même se chargerait de la préface. Promis, ce ne sera pas aussi perché que certaines interviews vue dans Les Cinquante mais il y aura sûrement quelques punchlines bien senties.

Pascal Praud, l’entremetteur inattendu

Dans son témoignage, Michel Drucker a pris soin de remercier chaudement Pascal Praud. Non seulement pour cette belle rencontre avec Nathan Devers mais aussi pour son soutien moral dans les moments critiques. Il a même salué son charisme et sa liberté de ton, autant adorée que décriée.

Comme dans une vraie good news de fin d’épisode de Star Academy, Michel a conclu son passage en affirmant que chaque jour désormais était un cadeau. Et même s’il revient de loin, il n’a pas du tout tiré un trait sur ses projets. L’animateur classique, mais pas has-been, continue de faire vibrer sa passion pour la télé. Comme quoi, le micro, c’est (encore) sa meilleure thérapie.