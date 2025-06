Jamel Debbouze en plein deuil : comment il honore la mémoire de son père

En cette fête des Pères, Jamel Debbouze a offert à ses abonnés une publication sans mot, mais pleine de sens. Une photo tendre de ses parents, tout sourire, postée sur son compte Instagram. Une manière pudique mais déchirante d’honorer la mémoire de son père, décédé il y a maintenant quatre ans.

Un hommage aussi discret que poignant

Dimanche 15 juin, pendant que les réseaux sociaux se remplissaient de photos de papas en tout genre, Jamel, lui, a choisi un autre ton. Une simple image de ses parents, main dans la main et le cœur en paix. Pas de légende, juste quelques émojis chargés d’émotion. Et ça suffit largement pour comprendre la douleur encore bien présente derrière ce geste.

Son père, Ahmed Touzani, s’est éteint le 14 mars 2021 dans une clinique à Marrakech à l’âge de 71 ans. Depuis, Jamel n’oublie rien. Ni les souvenirs rigolos, ni les leçons de vie, ni cette force tranquille que son père représentait pour lui.

Une relation rare, pudique, mais puissante

Jamel n’a jamais été avare en confidences sur son papa. Dans l’émission Sept à Huit en 2018 (oui oui, l’époque où la Star Ac’ faisait encore vibrer TF1 à coups de prime enflammés), il racontait combien son père avait tout quitté pour offrir une vie meilleure à sa famille. « Il est né dans une étable avec de la paille et des chèvres autour de lui » confiait l’humoriste, admiratif.

Son père, un homme discret mais solide, a toujours donné à sa manière. Pas de grands discours ni de câlins à tout va, mais une présence. Et ça, Jamel l’avait bien compris. Il disait même qu’il n’aurait probablement pas eu le courage de faire autant de sacrifices pour ses propres enfants : « Il a été déraciné de son pays d’origine, de ses amis et sa famille ».

Malgré cette pudeur entre eux, quelque chose avait changé au fil des années. Ils étaient devenus plus bavards, plus proches. « Je lui dis et je l’exprime mieux. » Jamel dévoilait une nouvelle facette de leur lien, touchante et sincère.

Un papa tendre avec ses petits-enfants

Ce qu’il n’avait peut-être jamais osé montrer à son fils, Ahmed Touzani le donnait sans retenue à ses petits-enfants, Léon et Lila. Une tendresse plus visible, et sûrement apaisante pour Jamel, témoin de ces moments complices entre générations.

Derrière la blague habituelle, « Faut pas déconner, charrie pas ! », il y avait un vrai respect, une vraie tendresse. Comme souvent dans les familles où l’amour se cache derrière les vannes. Même si les mots n’étaient pas toujours là, les actes parlaient, eux.

Une force puisée dans la famille

Aujourd’hui, c’est dans sa propre tribu que l’humoriste trouve refuge. Entre deux tournées, deux projets et une blague bien placée, il garde ce lien avec son père bien vivant. À sa manière, dans la discrétion, mais avec un amour inaltérable.

Et dans le paysage actuel de la célébrité où les clashs pullulent autant que dans Les Cinquante, c’est beau (et rare) de voir une figure publique gérer le deuil avec autant de dignité et de sincérité. Ça touche en plein cœur… et ça force le respect.