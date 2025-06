Mariés au premier regard : pourquoi Marina et David ont échoué malgré 77 % de compatibilité

Clap de fin pour l’un des couples les plus attendus de cette saison de Mariés au premier regard. Marina et David, pourtant compatibles à 77 %, ont décidé de mettre un point final à leur aventure, et ce avant même le bilan. Une rupture inattendue qui a ému les téléspectateurs à l’heure du dernier épisode de cette neuvième saison.

Une complicité réelle… mais pas suffisante

Dès leur union à Paris, les regards se croisaient, les émotions débordaient, et l’alchimie semblait bel et bien là. David, plutôt réservé, se disait rapidement touché par Marina. Il évoquait un véritable « crush », comme on n’en voit pas si souvent dans l’émission. De son côté, Marina soulignait combien David avait su la rassurer, dès les premières heures. Un joli début, tout doux, avec une complicité qui faisait plaisir à voir.

C’est durant leur séjour au Maroc que le vernis a commencé à se fissurer. Le décor était romantique à souhait, mais entre eux, l’étincelle n’a jamais vraiment pris. David et Marina semblaient sur des longueurs d’onde différentes, presque en mode coloc’ de vacances. Le courant ne passait plus si bien et surtout, aucune complicité physique n’émergeait. Pour un couple censé débuter une vie à deux, ça coince un peu.

Le malaise était tel qu’ils ont tenté une ultime approche dans la vie réelle, chez David. Et là, plot twist digne des Cinquante : la mère de Marina s’en mêle ! Une apparition rare dans le programme, avec un message fort : pour elle, c’était un énorme gâchis. Ambiance.

Une rupture officialisée en toute sobriété

Lors du bilan, pas de surprise, mais un moment symboliquement très fort : David et Marina posent calmement leurs alliances sur la table. Pas de cris, pas de clashs, juste deux personnes qui reconnaissent que la magie n’était pas au rendez-vous. Dommage, car sur le papier, ils avaient tout pour matcher.

En creusant un peu, les vraies raisons sortent du bois. Marina confie qu’elle n’a pas su faire le premier pas, elle qui a pourtant l’habitude de jouer de son charme. David, de son côté, assume qu’il attendait que les choses viennent d’elles. Du coup, chacun de son côté. Résultat : ils se sont comportés comme de bons copains, mais pas comme un couple qui se découvre, se cherche et finit par se séduire. Bref, aucune montée en tension version Love Island.

Une compatibilité qui ne fait pas tout

Cette (jolie) désillusion rappelle une vérité parfois dure à entendre : la compatibilité, même à 77 %, ne garantit pas un happy end. Il faut aussi du timing, de la communication et un zeste de séduction – et si possible, dans le bon ordre. Quand ces éléments manquent, même les plus belles rencontres restent bloquées au stade de l’amitié.

Ce dernier épisode, diffusé ce soir à 21h10 sur M6, conclut donc la saison en beauté, avec émotion, mais aussi avec lucidité. Comme quoi, même dans la télé-réalité, toutes les histoires ne finissent pas en conte de fées… mais elles nous laissent toujours un petit quelque chose.

