Pimprenelle bouleversée par son passé, elle rêve d’une dédicace d’Émilien pour se reconstruire

Pimprenelle n’a pas fini de nous surprendre dans Secret Story 2025. Lors du live du 13 juin sur TF1+, la candidate a lâché une déclaration plutôt inattendue : son rêve le plus fou ? Obtenir une dédicace d’Émilien, le redoutable champion des 12 coups de midi. Rien que ça.

Une dédicace d’Émilien, ou une loge VIP pour Dua Lipa ?

Oui oui, vous avez bien lu. Face caméra, Pimprenelle a avoué qu’elle rêvait « d’une petite carte signée Émilien », qu’elle considère carrément comme “le mec le plus intelligent de France”. Rien que ça. Avec son sourire malicieux, elle a aussi lancé qu’elle était preneuse d’une place en loge pour un concert de Dua Lipa. Au cas où La Voix aurait envie de sortir le carnet de chèques.

Il faut dire qu’elle sait ce qu’elle veut, Pimprenelle. Et elle n’a clairement pas peur de l’exprimer avec une bonne dose d’humour, ce qui fait d’ailleurs tout son charme dans la Maison. On est un peu sur une vibe « craquage mignon » à la Cindy de la Star Academy qui rêvait d’un date avec Kendji Girac.

Émilien, le roi des quiz

Mais revenons à son crush admiration : Émilien. Il a beau n’avoir que 22 ans, le jeune prodige de Les 12 coups de midi enchaîne les records avec une sérénité déconcertante. Plus de 220 victoires au compteur et une cagnotte qui dépasse les 1,1 million d’euros. Rien qu’en l’écrivant, on a des sueurs froides.

Aujourd’hui, il entre dans le top 3 des plus grands maîtres de midi de l’histoire de l’émission, aux côtés des légendaires Xavier et Bruno. Un parcours brillant qui force le respect, même pour les habitants de la Maison des Secrets. Alors on peut comprendre que Pimprenelle, avec son franc-parler et son énergie contagieuse, lui lance un petit clin d’œil dans le live.

Une battante au cœur d’or

Derrière ses punchlines et son look de girl next door, Pimprenelle cache en réalité une histoire bien plus forte qu’on ne l’imagine. En 2023, elle a vécu un véritable drame lors d’un voyage en Indonésie : un accident de surf qui a failli tout changer. Double fracture de la mâchoire, visage défiguré, opérations lourdes… Une épreuve aussi physique que mentale.

Son père l’a confirmé, à cette époque, elle avait perdu le sourire, littéralement. Et même si elle garde le silence sur les détails, ses yeux en disent long sur la force qu’il lui a fallu pour remonter la pente. Aujourd’hui, elle croque la vie à pleines dents (et c’est le cas de le dire), et ça, c’est pépite.

Pourquoi elle fait l’unanimité

Depuis les premières semaines de Secret Story 2025, Pimprenelle fait partie des candidates les plus aimées du public. Elle ne joue pas un rôle, elle est elle-même. Avec son franc-parler, ses réflexions lunaires et ses petits moments croustillants, elle apporte un vrai rayon de soleil dans la Maison.

Ce qui séduit ? Son authenticité, sa façon de ne pas se prendre au sérieux et de créer des moments inattendus, comme ce souhait de dingue adressé à Émilien en plein prime. Et au fond, on aimerait tous avoir une pote comme elle sous le coude.

Alors La Voix, on l’exauce ce vœu ? Une dédicace signée Émilien, quelques billets pour Dua Lipa… ça passe crème, non ?