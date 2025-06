Départ mystérieux d’Anthony Colette : ce que cache vraiment son voyage inattendu

Anthony Colette, danseur emblématique de Danse avec les stars, a annoncé à la surprise générale son départ pour l’« autre bout du monde ». Le 15 juin 2025, sur Instagram, il a partagé des images espiègles et un message mystérieux qui laissent penser à un projet secret, ou peut-être même un virage radical dans sa vie.

Un retour dans DALS compromis ?

C’est le grand rebondissement que personne n’avait vu venir. Après avoir remporté la saison 2024 de Danse avec les stars aux côtés de Natasha St-Pier (un duo qui nous a fait vibrer comme jamais), Anthony Colette n’a pas été rappelé pour la saison suivante. À la place, c’est Lénie et Jordan Mouillerac qui ont raflé la mise en 2025.

Ce départ inattendu a un peu fait grincer des dents du côté des fans, qui espéraient revoir leur chouchou en piste. Est-ce une décision de la prod, une envie de renouveau ou un break assumé ? Mystère. En tout cas, Anthony garde un silence total sur un éventuel retour dans l’émission phare de TF1.

Pause télé ? Pas vraiment

Malgré ce coup dur, Anthony ne s’est pas laissé marcher sur les pieds. Il a enchaîné direct avec Les Traîtres sur M6, ce jeu à suspense où faut trahir ou être trahi. Mauvais karma ou pas, son camp des Loyaux a encore perdu cette saison. Mais hey, comme dirait Inès Reg dans Mask Singer : « Ce n’est pas grave, c’est pour l’expérience ! » Et de l’expérience, il n’en manque pas.

Il ne s’est pas arrêté là. En mai 2024, en mode artiste multifacette, il a balancé son premier album solo Irréelle. Une ambiance plus intime, à mille lieues des paillettes du parquet, mais qui a trouvé son petit public. Et comme si ça ne suffisait pas, monsieur Colette a aussi lancé un Colette Morning Show sur Twitch, en mode tchat café-croissants tous les matins de 8h à 11h. Oui, oui, vous pouvez papoter météo ou teasing DALS en direct avec lui.

Un départ en mode mystère

Et là bam, nouveau post Insta mi-juin : « Je pars… », écrit-il sobrement, entouré de photos entre ciel bleu et valise fermée. Il ne dit pas « adieu », ni même « au revoir », juste « à bientôt ». L’ambiance est douce et mystérieuse, comme s’il entamait un tournage secret… ou un road trip à l’arrache. Vous aussi ça vous fait penser à un virage style Koh Lanta all stars ?

Il ajoute que c’est une « expérience inoubliable », « quelque chose que je n’ai jamais vécu avant ». Vous le sentez le suspense ? Aucune info sur le lieu, aucune date de retour. Les abonnés spéculent sévère : tournage à l’étranger, retraite spirituelle ou simple reset post-saison chargée ? Certains parlent de quinze jours max, d’autres pensent à un come-back surprise façon Secret Story.

Une carrière en constante évolution

Quoi qu’il mijote, Anthony Colette montre encore une fois qu’il refuse d’être enfermé dans une case. Danseur, chanteur, streamer et maintenant aventurier globe-trotteur ? Il construit pas à pas sa propre voie, à contre-courant des codes de la téléralité classique.

Ses choix intriguent, ses projets étonnent, et son Insta continue à faire parler. Une chose est sûre : il sait garder ses fans en haleine, et ça, c’est pépite dans ce milieu où tout va très vite.

En attendant son retour, on garde l’œil ouvert, les oreilles prêtes à capter un indice, et qui sait… peut-être qu’Anthony prépare juste l’étape suivante d’une carrière plus qu’iconique.