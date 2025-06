Grossesse et corps qui change : comment Malika Ménard a perdu 8 kg sans pression

Coucou les amis ! Grande nouvelle chez les ex-Miss France : Malika Ménard vient de devenir maman ! Sur Insta, elle a partagé avec émotion la naissance de sa petite fille Sherazade. Elle en a profité pour parler sans filtre de son corps post-accouchement et des joies (et galères) de la maternité. Une confession touchante et inspirante.

Malika Ménard maman : une première grossesse pleine d’émotions

C’est le 25 mai 2025, pile pour la fête des Mères, que Malika Ménard a annoncé avec tendresse la naissance de sa fille. À 37 ans, l’ancienne Miss France a partagé ce moment unique sur Instagram, révélant le prénom de son bébé : Sherazade. Un choix original et symbolique, inspiré par un coup de cœur commun avec son mari Karim. Fans de littérature orientale ? On dit oui !

C’était une toute première grossesse pour Malika, qui a vécu chaque instant avec une grande intensité. Dans son post, elle confie avoir adoré sentir la vie grandir en elle, malgré quelques critiques pas très cool reçues sur les réseaux. Parce que oui, même enceinte, on ne laisse pas les stars tranquilles. Surtout quand elles osent afficher un baby bump qui ne rentre pas dans les codes Insta.

Des kilos en plus et pas de stress : Malika gère ça tranquille

Toujours aussi vraie, Malika a aussi parlé sans gêne des changements de son corps. Elle a pris 11 kilos pendant sa grossesse, mais ayant accouché cinq semaines avant le terme, elle en a déjà perdu 8. Petite précision au passage pour celles et ceux qui comptent : pas besoin de paniquer, chaque corps réagit à son rythme, et Malika le rappelle bien.

Pas question de se mettre la pression. Elle affirme qu’elle préfère laisser son corps se remettre doucement, sans vouloir le forcer ni précipiter les choses. Une approche zen qui fait du bien à entendre à l’heure où certaines célébrités multiplient les clichés “post-partum parfait” à peine sorties de la maternité (coucou les filtres, on vous voit…).

Des remarques déplacées et une ode à la bienveillance

Malheureusement, comme souvent chez les personnalités publiques, les critiques mal placées n’ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Malika se dit touchée par les commentaires désagréables qu’elle a reçus, principalement sur l’apparence de son ventre. Franchement, il y a encore des gens qui font ça en 2025 ?!

Elle appelle à plus de respect et de bienveillance, surtout dans un moment aussi intime et fragile que la maternité. Selon elle, il vaut mieux passer son chemin plutôt que de balancer des jugements gratuits. Un message fort, qu’elle veut transmettre à toutes les jeunes mamans qui peuvent elles aussi se sentir attaquées ou jugées.

Une nouvelle sororité et des échanges précieux

Heureusement, Malika a aussi trouvé beaucoup de réconfort dans sa nouvelle vie de maman. Elle parle de la force des échanges avec d’autres jeunes mères, qu’elle considère déjà comme une forme de “tribu” qui se soutient. Une vraie solidarité féminine faite de petits conseils, de partages d’expériences et de confidences nocturnes (oui, entre deux biberons à 3h du mat).

Une manière rassurante de vivre cette nouvelle aventure à plusieurs, loin des standards retouchés des réseaux. Bref, un mood très Love Island version réaliste, où la sincérité prime sur le paraître. Et ça, franchement, c’est pépite.