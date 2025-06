Moment gênant pour Lemoine : son crush révélé en direct sur C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine a connu un moment ultra gênant en plein direct ce lundi dans C à vous sur France 5. En recevant l’acteur et réalisateur Jalil Lespert, l’animatrice pensait dérouler pépouze son émission… jusqu’à ce qu’un de ses chroniqueurs balance, images à l’appui, un petit secret inavoué. Ambiance.

Le fantôme d’un crush passé

Sur le papier, la venue de Jalil Lespert sur le plateau de C à vous avait tout pour rester sobre et pro. Il venait présenter son nouveau docu « Dakar Chronicles« , un projet tourné en Arabie Saoudite pendant la célèbre course de rallye-raid le Dakar. Mais c’était sans compter sur Mohamed Bouhafsi, toujours prêt à balancer une pépite pour détendre l’atmosphère.

En se replongeant dans les archives, le chroniqueur exhumait une séquence de 2016 où Anne-Elisabeth Lemoine, déjà présente sur le plateau, avait littéralement bloqué sur… les bras tatoués de Jalil Lespert. Mais genre vraiment. À l’époque, c’est l’actrice Charlotte Le Bon qui avait grillé la scène en direct, ce qui avait déjà bien fait marrer les téléspectateurs.

« Vous savez que Babeth a toujours eu un petit faible pour vous… »

Pour ceux qui n’avaient pas suivi cet épisode collector, Mohamed Bouhafsi a remis les images en prime time, histoire de rafraîchir les mémoires. On y voit clairement Anne-Elisabeth avec les yeux qui brillent, à deux doigts de perdre le fil de l’émission face aux biceps de son invité.

Et là, c’est le drame (ou presque). En mode taquin, Mohamed lâche à Jalil Lespert : « Vous savez que Babeth a toujours eu un petit faible pour vous… » Silence gêné sur le plateau, rires en coulisses et panique dans le regard de la principale intéressée, prise visiblement au dépourvu. Crise de rougeur instantanée garantie.

Un moment drôle (et un peu craquant)

Heureusement, Jalil Lespert a su désamorcer la situation avec humour. « Bah moi je suis timide aussi… Mais je vois que j’ai pris un coup de pelle quand même », a-t-il lancé, faisant référence à son physique qui a un peu changé depuis 2016. Finesse et autodérision au rendez-vous, et hop, l’émission peut reprendre.

Ce petit moment de gêne, gentiment moqué, a sûrement plu aux fans de C à vous qui adorent voir l’équipe sortir un peu de son sérieux habituel. Et on ne va pas se mentir, voir Anne-Elisabeth Lemoine perdre ses moyens, c’est assez rare… et franchement rafraîchissant !

Quand la télé rattrape la vie privée

Dans le monde de la télé, ce genre de séquences imprévues crée souvent la magie. Comme dans Secret Story où une ancienne candidate avait craqué pour un participant sans jamais oser l’avouer jusqu’à ce que tout le monde le découvre en direct. Eh bien là, c’était un peu ça, mais version plateau télé sur France 5. Et même si rien de très croustillant en ressort côté love story, c’est toujours rigolo de voir les pros de l’écran vivre des instants aussi humains que nous autres.

Allez, Babeth, on t’en veut pas… Qui résisterait à Jalil Lespert, franchement ?