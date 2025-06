La Maison abandonnée de Jamel Debbouze : pourquoi le projet a tourné au drame

Jamel Debbouze a peut-être conquis le cœur des Français avec ses punchlines légendaires et ses rôles cultes, mais côté immobilier, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Dans les Yvelines, une maison qu’il destinait à sa famille est aujourd’hui totalement à l’abandon, et un drame s’y est même déroulé…

Un projet trop ambitieux pour la ville

Trappes, Élancourt, Maurepas… Pour ceux qui ont grandi dans le 78, ces noms résonnent avec souvenirs, attaches et racines. C’est d’ailleurs ce coin que Jamel Debbouze, né à Paris mais grandi à Trappes, avait choisi pour lancer un projet très personnel : construire une grande maison familiale.

À l’époque, il avait acheté un pavillon ainsi qu’un terrain, dans l’idée d’en faire un petit palais pour ses parents. Et on parle pas d’un simple F4 avec jardin, hein. Monsieur rêvait grand, avec une piscine qui ferait le tour de la maison. Rien que ça.

Mais voilà, en 2013, le permis de construire lui a été refusé. Le projet ne collait pas (du tout) aux règles d’urbanisme d’Élancourt. Pour vous donner une idée, il aurait fallu carrément modifier la loi à l’échelle nationale pour faire passer ça crème. Résultat : le projet s’est arrêté net.

Une maison fantôme en pleine nature

Depuis ce refus, la maison est restée figée dans le temps, abandonnée en bordure de la forêt de Maurepas. Une bâtisse vide et délabrée, envahie par les tags, les broussailles, les squatteurs… À tel point qu’elle est devenue quasi méconnaissable. Et pour ajouter au destin tragique de cette propriété, un homme sans domicile fixe y a trouvé refuge, avant d’y perdre la vie.

Laurent, 47 ans, un sans-abri bien connu des riverains, vivait dans une dépendance du terrain. Il y a été retrouvé mort, à moitié dénudé, en décembre, il y a maintenant plusieurs années. L’enquête a conclu à une mort naturelle. Une histoire qui a ému toute la commune, y compris Jamel lui-même, qui avait commenté : « Triste nouvelle. »

Un projet bloqué, un avenir flou

Le maire d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous, s’est exprimé sur cette histoire pas banale, en rappelant que le projet pharaonique de l’humoriste aurait été totalement irréalisable sans enfreindre la loi. En gros, même avec toute la bonne volonté du monde, ça ne passait pas.

Aujourd’hui, difficile de dire ce que va devenir ce terrain. Toujours en friche, il continue de mourir lentement sous les ronces et les regards curieux. Jamel, lui, n’habite plus du tout dans le coin. Il a posé ses valises à Paris, sur la très chic île Saint-Louis, avec sa femme Mélissa Theuriau et leurs enfants, Léon et Lila.

Côté téléréalité, ça me rappelle un peu les projets démesurés de Nikola Lozina dans « Les Marseillais vs Le Reste du Monde », où tout semble possible… mais finit souvent en chantier abandonné. La preuve que même les stars doivent parfois garder les pieds sur terre.