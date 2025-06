Divorce de Gims : pourquoi Booba veut à tout prix sauver son couple avec Demdem

C’est officiel : Gims et Demdem, c’est terminé. La compagne de longue date du rappeur a annoncé leur divorce de manière claire et directe sur Instagram. Après des mois de rumeurs persistantes, le couple emblématique a donc tiré un trait (officiel) sur leur histoire. Forcément, tout Internet s’enflamme… et Booba n’a évidemment pas pu s’empêcher d’en rajouter une couche.

Demdem balance tout sur Insta

Finies les rumeurs, place à la vérité. Ce week-end, Demdem a pris tout le monde de court avec un simple selfie… qui dit tout. En légende ? Deux mots qui résument bien : « Je suis divorcée ».

Et parce que ça ne suffisait pas, elle a enchaîné avec une autre photo où l’on peut lire « Célibataire ». Pas de message fleuve, pas de drama public, juste une info brute qui, forcément, a fait l’effet d’une petite bombe sur les réseaux.

Depuis plusieurs mois, les fans spéculaient sur la situation du couple, notamment après les absences répétées de Demdem auprès du rappeur et le silence de celui-ci sur leur relation. Eh bien voilà, la messe est dite. Les ex-toqués de mode qu’on avait l’habitude de voir assortis sur tapis rouge ont troqué la complicité contre l’indépendance… du moins, officiellement.

Gims, poète du cœur brisé

Quelques jours avant le coup de comm’ minimaliste de son ex, Gims avait déjà semé quelques indices. Sur Instagram, il avait posté une story à mi-chemin entre la déclaration d’amour éternelle et la leçon de multivers émotionnel.

On l’y voit embrassant la main de Demdem, filmé au ralenti avec une petite ambiance nostalgique au fond. En légende, le chanteur la joue version Marvel des sentiments avec : « Je te laisserai jamais t’en aller, où que l’on soit, dans n’importe quel multivers tu m’appartiens. Je t’aime ».

Autant dire que même Doctor Strange s’est pris une claque émotionnelle. Cette déclaration a ému pas mal de fans, certains y voyant l’espoir d’une réconciliation. Mais bon, avec la confirmation canon de Demdem, ça semble mal parti… Même si, on sait jamais, dans les télénovelas comme dans Love Island, tout peut basculer en 24h.

Booba, toujours là pour balancer… avec tendresse

Et puisqu’on parle de rumeurs, de clash et de story, difficile de ne pas évoquer l’inévitable réaction de Booba. Le Duc de Boulogne, d’habitude plutôt acide envers Gims, a cette fois sorti son côté nostalgique. Sur Insta, il a balancé une vidéo touchante du couple en mode « souvenirs, souvenirs », le tout sur fond de la chanson « Tu vas me manquer » de… Gims lui-même.

Le commentaire ? Entre second degré et vraie prise de position : « Restez ensemble vraiment. Et très belle chanson. Personne ne souhaite votre séparation. Sachez-le… Dadju, fais quelque chose ! ». Petite pique au passage à la famille, qui pourrait jouer les entremetteurs. Et franchement, dans une série comme Les Marseillais, on aurait déjà envoyé Paga régler le truc avec un bouquet de fleurs.

Déjà il y a quelques mois, Booba avait surpris en jouant les coachs de couple masqués, postant : « Vous êtes une équipe, ne baissez pas les bras. Elle t’a trompé, mais toi aussi, vous valez mieux que ça ». Alors certes, il y a la vanne dans la balance, mais il y a aussi un brin de compassion inattendue. Qui l’aurait cru ?

Le rap game s’en mêle

Cette séparation dépasse le cadre intime pour secouer tout le circuit rap français. Une love story mythique qui prend fin, ça fait forcément réagir. Fans, artistes et même les médias les plus people se saisissent de la nouvelle. Entre messages de soutien et petites blagues, la séparation de Gims et Demdem devient LE moment à suivre.

Et maintenant ? Peut-être une chanson, un feat surprise, un retour de flamme… ou simplement un move vers un nouveau chapitre. En attendant, leur histoire continue de faire parler. Comme dans Secret Story, on ne connaît pas encore tous les rebondissements mais le public est déjà accro.