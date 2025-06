Calogero déçu de sa prestation en live ? Voici pourquoi ce moment touche tant ses fans

Petit coup de stress en live pour Calogero ! Invité sur le plateau de « C à vous » le 17 juin 2025, le chanteur est venu présenter son nouvel album, sobrement intitulé « X ». Mais en plein direct, une toute petite fausse note a suffi à plomber son humeur… alors que personne ne s’en est aperçu !

Un dixième album tout en émotion

Avec « X », Calogero marque une étape symbolique dans sa carrière : celle de son dixième album. Un an après « A.M.O.U.R », il revient plus introspectif que jamais, en mettant à nu ses souvenirs d’enfance, sa scolarité pas facile facile et les jugements qui l’ont blessé plus jeune.

Pendant l’émission animée par Anne-Élisabeth Lemoine, il a interprété, au piano, le morceau « X », qui donne son nom à l’album. Rien que ça.

Sur le plateau de France 5, il y avait du beau monde, notamment Juliette Binoche (petit crossover improbable mais stylé entre ciné et chanson française !). Calo, lui, a livré une prestation hyper touchante… du moins pour tout le monde sauf lui.

Gros coup de pression après la chanson

Le live à peine terminé, Calogero revient s’asseoir à la table, visiblement déconfit. Il lâche alors, un brin contrarié : « Je suis désolé, j’ai foiré la fin de ma chanson. » Ambiance. Pourtant, autour de lui, personne n’a rien vu ni entendu de travers. Les chroniqueurs étaient même émus. Il faut dire que ce genre d’instant brut, sans triche, ça passe crème à la télé !

Anne-Élisabeth Lemoine a immédiatement tenté de le rassurer, en mode grande sœur bienveillante. Elle lui rappelle que le direct, c’est humain, et que justement, c’est cette sincérité qui rend la musique vivante. Et on ne peut que lui donner raison !

Calogero, un perfectionniste qui ne lâche rien

Ce petit moment de doute en dit long sur Calogero. Malgré ses 53 ans et une carrière qui roule depuis plus de 20 ans (on se souvient tous d’ « En apesanteur« , non ?), il garde cette exigence artistique qui le pousse à toujours vouloir mieux faire.

Même quand tout le monde valide sa perf, lui cherche encore la faille. C’est un peu le Kevin de Secret Story sauce musicale : ultra sensible et toujours dans la maîtrise.

Ce que les gens retiennent du passage de Calogero dans « C à vous », ce n’est pas une note en moins ou en plus, mais l’émotion. Une vraie, pas calibrée. Et dans un monde où tout est filtré, monté, scripté à l’extrême (coucou Love Island), ça fait du bien de sentir que tout peut arriver en live… même un petit bug de perfectionniste.