Racisme à l’Assemblée : comment Laura Smet dénonce le dérapage du RN avec force

Laura Smet, habituellement très discrète sur les sujets politiques, a cette fois décidé de hausser le ton. L’actrice de 41 ans a pris la parole sur ses réseaux pour dénoncer des propos racistes tenus à l’Assemblée nationale par un député du Rassemblement national. Une prise de position forte qui a rapidement fait réagir la toile.

Un comportement qui choque… jusqu’à Laura Smet

Tout part d’un moment glaçant à l’Assemblée nationale. En plein débat sur la situation des migrants en Méditerranée, Carlos Martens Bilongo, député La France insoumise, s’exprime quand soudain un élu RN, Grégoire de Fournas, balance un tonitruant « qu’il retourne en Afrique ».

Oui, en 2025, dans un hémicycle censé représenter la République, ce genre de propos existe encore. Et c’est justement cela que Laura Smet ne pouvait pas laisser passer.

L’actrice a alors publié sur son compte Instagram un extrait du communiqué de Carlos Martens Bilongo, dans lequel il dénonce la banalisation de ce type de racisme. Le député rappelle que non seulement son collègue raciste a été aussitôt soutenu par tout le groupe RN, mais qu’il n’a écopé que d’une sanction relativement légère : deux mois de demi-indemnité parlementaire et quinze jours d’interdiction de séance. Autant dire que ça ne fait pas bien peur.

Laura Smet ne s’est pas contentée de partager le texte, elle a aussi exprimé son indignation. Ce qui s’est passé n’est pas qu’un simple scandale isolé selon elle, c’est un signal d’alerte sur les dérives d’un parti dont le masque tombe peu à peu.

Un message fort et engagé contre le racisme

Dans le message relayé, Carlos Martens Bilongo soulève une vraie question : est-ce qu’il aurait été plus acceptable que le député RN lance ce propos raciste au sujet des réfugiés en détresse plutôt qu’à un élu français noir ? Spoiler : non, bien sûr. Et Laura Smet s’associe à cette réflexion avec fermeté.

Son message appuie là où ça fait mal : si un parti comme le RN peut tenir ce genre de propos dans l’un des lieux les plus prestigieux de notre démocratie, qu’en serait-il s’il accédait au pouvoir ? On ne peut s’empêcher de penser à une scène de Secret Story où tout dégénère d’un coup, sauf que là, les enjeux sont bien plus lourds. Et Laura Smet ne joue pas, elle.

La comédienne a également pointé du doigt l’hypocrisie politique et le « refus de voir » face à ce racisme qui se banalise. En partageant ces mots, elle montre clairement son refus de se taire et sa volonté d’éveiller les consciences, quitte à choquer. Et franchement, ça fait du bien.

Une star discrète, mais qui sait quand parler

Ce n’est pas la première fois que Laura Smet sort du silence pour s’exprimer sur des sujets de société, mais c’est bien la première fois qu’elle le fait avec autant de clarté sur un sujet politique. D’habitude plus discrète, l’actrice prouve qu’elle peut être autant badass en dehors des plateaux que sur scène.

Forcément, sa prise de parole a beaucoup fait réagir. Sur Twitter, les messages de soutien ont afflué. Certains internautes ont salué son courage, d’autres ont souligné l’importance de voir des personnalités publiques oser parler d’enjeux aussi brûlants. En vrai, ça passe crème quand une figure publique ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Et si d’autres stars lui emboîtaient le pas ? On ne serait pas contre voir un Julien Tanti dégainer un post engagé entre deux clashs dans Les Marseillais. Parce qu’en 2024, la téléréalité ne fait plus seulement vibrer les cœurs, elle peut aussi éveiller les esprits.