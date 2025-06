Fan de Star Academy ? Voici comment Vianney va transformer la saison 2025

Fini le suspense ! C’est Vianney qui endosse le rôle de parrain pour la prochaine édition de la Star Academy. Une mission en or pour l’artiste au grand cœur, qui succède à Vitaa et Clara Luciani. Entre émotion, musique et stars en devenir, la nouvelle saison s’annonce déjà mémorable.

Une icône pop au service des élèves du château

Vianney, c’est un peu le grand frère cool de la chanson française. Après avoir quitté son fauteuil de coach dans The Voice, il revient plus motivé que jamais pour encadrer les élèves de la Star Academy 2025. Choisi comme parrain officiel, il accompagnera les candidats tout au long de leur aventure, prêt à booster leur confiance et à partager son savoir-faire.

Il faut dire qu’avec son parcours atypique, il a de quoi inspirer. Avant de remplir les Zénith, Vianney se destinait à une carrière dans la mode. C’est finalement un batteur de groupe amateur qui a flairé le talent, et le reste, comme on dit, c’est la success story made in France. Son tube “Pas là” a tout explosé sans promo ni plan de com’ béton, juste avec une guitare, une voix sincère et beaucoup de vibes.

Un château qui se refait une beauté

Pendant que Vianney s’apprête à débarquer dans le château de Dammarie-les-Lys, la production se retrousse les manches. La déco du lieu mythique est en plein relooking, et des partenaires sont activement recherchés pour donner un petit coup de pep’s aux salles de répète et à la chambre bleue (on croise les doigts pour qu’elle revienne, cette pépite déco).

La Star Ac version 2025 veut clairement marier tradition et nouveauté. Une preuve de plus avec le choix du parrain, qui réussit à la perfection ce petit pont entre émotion vintage et modernité musicale.

Une statue de cire pour couronner le parrain

Cerise sur le gâteau de cette actu XXL : Vianney a fait son entrée au Musée Grévin le 7 juin 2025. Et devinez quoi ? Sa statue est plus vraie que nature. Sur son compte Instagram, le chanteur a avoué avoir été touché par cette reconnaissance. Il en a profité pour remercier l’équipe d’artistes qui a bossé sur son double, ainsi que Nikos (bah oui, toujours là lui), dans un post rempli d’humilité.

C’était THE moment solennel avant son immersion dans la grande famille de la Star Academy. Et bonus : cette mise à l’honneur intervient pile quand son rôle auprès des jeunes artistes prend un nouveau tournant.

Un mentor qui ne lâche jamais les siens

On l’a vu récemment dans le rôle du grand soutien de Louane, notre candidate à l’Eurovision 2025. Si elle a terminé à la septième place malgré une prestation de dingue, Vianney, lui, n’a pas hésité à lui adresser un message plein d’éloges sur Insta. Charisme, style et émotion, il a mis en lumière tout ce qui a fait la force de Louane ce soir-là.

C’est aussi ça, Vianney version mentor : un artiste qui tend la main, booste les autres et ne joue pas solo. Alors imagine quand il posera ses valises au château. Entre cours magistraux de sincérité et masterclass guitare, on sent qu’il va y avoir une belle vibe… un peu à la sauce de Pierre Garnier et sa pote Lénie dans l’édition 2023 (remember la finale légendaire ?).

À tous les fans de la Star Ac et de Vianney, préparez-vous à une saison pas comme les autres… ça s’annonce pépite !