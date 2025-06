Tensions avec Hanouna : pourquoi Jamel Debbouze agace autant sur C8

Le clash entre Cyril Hanouna et Jamel Debbouze fait du bruit. Invité à participer à Touche pas à mon poste pour faire la promo de son nouveau film, l’humoriste a préféré se diriger vers la concurrence. Une décision qui n’a clairement pas plu à Hanouna, et il ne s’est pas gêné pour le dire.

Des tensions bien ancrées entre deux piliers du paysage télé

Le 18 juin 2025, Jamel Debbouze souffle ses 50 bougies, entouré d’une belle carrière : humour, ciné, production… Le mec est un véritable couteau suisse du showbiz français. Papa du Jamel Comedy Club, il a aussi offert une scène à toute une génération d’humoristes qui cartonnent aujourd’hui. Bref, jusqu’ici, tout roule.

Sauf que… tout le monde ne lui souffle pas des confettis. Car oui, l’ambiance n’est pas à la fête du côté de C8. Cyril Hanouna, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche (on se souvient de ses punchlines dans Les Cinquante), a profité d’un direct de TPMP pour faire une grosse mise au point. Il lui reproche d’avoir zappé son plateau au moment de faire la promo de son tout dernier film, Mercato, préférant l’ambiance posée de Quotidien.

Et là, bim : “Il n’est pas venu faire sa promo ici pour son film, d’ailleurs il devrait se poser les bonnes questions.” Clairement, Hanouna a senti le coup de poignard, surtout dans un contexte où sa chaîne C8 est à cran avec l’Arcom et risque de perdre sa fréquence. Pour lui, c’est un manque de soutien évident.

Gad Elmaleh apaise, Jamel fait l’autruche

Cette petite sortie de route a mis pas mal d’ambiance sur le plateau. Dans la tourmente, Cyril a aussi pointé d’autres artistes du doigt, notamment Gad Elmaleh et Franck Gastambide. Mais si ces deux-là ont tendu la main (pour éviter de s’attirer un bad buzz ?), Jamel, lui, a préféré garder le silence radio.

Gad a pris le mic et a calmé le jeu. Il a assuré à Hanouna qu’il l’estime et qu’il n’a rien contre lui, allant même jusqu’à déclarer son affection. Sympa. Gastambide aussi a échangé quelques mots avec l’animateur, pour éviter un mini drame façon Secrets Story (tu sais, les embrouilles en boucle pour un verre de lait…).

Mais Jamel ? Nada. Pas un mot, pas une story Insta, rien. Pas même un petit tacle humoristique déguisé. Silence total. Une attitude qui fait parler : est-ce volontaire ? Est-ce qu’il veut s’éloigner de TPMP et tout ce cirque médiatique ? Ou alors le malaise est encore plus profond ?

Fidélité TV : enjeu majeur ou simple coup de com’ ?

Ce clash expose un vieux débat : les artistes doivent-ils fidéliser leurs passages télé ou suivre leur instinct ? Pour Cyril, c’est clair : la fidélité, c’est la base. Surtout quand sa chaîne souffre. Pour Jamel, on peut imaginer qu’il a misé sur la chill attitude de Quotidien et un public plus ciné-friendly.

Mais l’histoire nous montre que ces histoires de promo sont bien plus qu’un simple choix de fauteuil et de plateau. En 2022 déjà, Booba avait déclenché un tsunami en pointant du doigt certains médias peu objectifs. Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre du genre, avec Hanouna qui remet les compteurs à zéro dans son propre style légendaire.

Ce petit drama met en lumière une chose : à la télé comme dans les anges de la télé-réalité, les relations, ça s’entretient sinon ça clashe sévère.