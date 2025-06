Écartée du 20h, Anne-Sophie Lapix rebondit avec force grâce à ce soutien d’importance

Chamboulement sur les ondes : après l’annonce du départ d’Anne-Sophie Lapix du 20 heures de France 2, c’est une autre figure du JT qui s’invite dans la conversation. Laurence Ferrari, ancienne présentatrice phare de TF1, a tenu à saluer le parcours et la force d’Anne-Sophie, qui rebondit déjà du côté de RTL.

Laurence Ferrari applaudit Anne-Sophie Lapix

Elle sait de quoi elle parle. Laurence Ferrari, ex-star du 20 heures de TF1, a connu la même tempête médiatique qu’Anne-Sophie Lapix aujourd’hui. Et quand elle parle du job, c’est du vécu : “C’est une pression quotidienne de dingue”, confie-t-elle. Résultat, elle n’a tenu “que” quatre ans à la tête du JT, quand Anne-Sophie en aligne huit. À ce niveau-là, carrément un exploit.

Mais surtout, Laurence Ferrari n’a pas tari d’éloges sur sa collègue journaliste. Elle la décrit comme une intervieweuse politique brillante, respectée par tout le métier et dotée d’un vrai professionnalisme. Bref, une star du journalisme, et pas juste une présentatrice de plus qui lit le prompteur. Dans une ambiance parfois machiste (coucou certaines rédactions old school), ça fait du bien à entendre.

Elle insiste surtout sur un point : il y a une vie après le 20 heures. Et surprise, elle serait même “plus libre et plus heureuse”. Traduction : Anne-Sophie Lapix peut dire bye bye au stress niveau Koh Lanta sans risquer de disparaître des radars.

Un nouveau départ qui s’annonce intense

C’est officiel : dès la rentrée, Anne-Sophie Lapix prend les commandes du 18/20 sur RTL. Une tranche d’info solide et punchy qui s’annonce comme son nouveau terrain de jeu. Dès le 25 août, elle animera une heure quinze de news et d’actu, avant de basculer sur « On refait le monde », émission de débats à l’allure très talk show.

Autrement dit, elle garde la ligne droite de l’actu mais avec un soupçon de liberté en plus. Et le tout sur fond de projet éditorial ambitieux. M6 mise gros sur elle, et vu son expérience, ça sent la pépite.

Anne-Sophie Lapix fera ses adieux à France 2 le 26 juin. Et si tu veux mon avis, ça risque de verser sa petite larme sur le plateau.

Quand le succès pique un peu (ou beaucoup)

Laurence Ferrari ne s’est pas contentée d’un coup de pom-pom girl pour sa consoeur, elle a aussi balancé quelques vérités pas glam sur la vie post-20 heures. Le succès, ça fait rêver, mais version téléréalité, c’est pas que paillettes et followers. À l’époque où elle cartonnait, elle a subi un vrai harcèlement médiatique. Paparazzis en embuscade, couverture people permanente, vie privée ? Disparue.

Depuis, elle a appris à se préserver. Discrétion max, vie en retrait, loin des caméras. Comme quoi, être une figure du 20 heures, c’est pas toujours une love story avec la presse. Un peu comme quand Maeva Ghennam tente une story en paix et que les haters débarquent en escadrille, tu vois le délire.

Un soutien sincère et un passage de flambeau stylé entre deux journalistes que tout oppose sur le papier, mais qui comprennent exactement ce que l’autre a vécu. Et franchement, ça passe crème.