Rachida Dati humilie Elise Lucet : pourquoi elle rejette ce journalisme à charge

Rachida Dati n’y est pas allée avec le dos de la cuillère : face à Elise Lucet, l’actuelle ministre de la Culture a sèchement recadré la journaliste sur fond d’enquête explosive. Le ton est monté, les petites phrases ont fusé… et le clash ultra tendu est devenu viral. Ambiance électrique sur fond de suspicions judiciaires.

Un « Complément d’enquête » qui passe mal

Ces derniers jours, Elise Lucet était en pleine actu avec un nouveau numéro de Complément d’enquête, diffusé sur France 2 en mode partenariat avec Le Nouvel Obs. Cette fois, la journaliste s’est penchée sur un sujet ultra sensible : les liens entre Rachida Dati et GDF-Suez.

L’émission pointe du doigt des suspicions de conflits d’intérêts potentiels. Et forcément, quand Lucet interroge directement la ministre sur ces accusations, la conversation tourne au vinaigre très rapidement. La réplique qui a fait le tour des réseaux ? « Peur de vous ? Ma pauvre fille ! Vous avez une carrière pathétique ! » Rien que ça.

Une joute verbale tendue

Dans l’échange capté par les caméras, Rachida Dati ne perd pas une seconde pour remettre Elise Lucet à sa place. Quand la journaliste insiste sur l’idée que le public a besoin de savoir si Dati défend réellement l’intérêt général ou pas, la ministre réplique, visiblement agacée : « Des accusations à la con, rendez-vous compte ! Vous êtes juge d’instruction ? Non. »

Le ton monte. Pas de filtre. Pas de langue de bois. Et surtout pas de compromis avec celle qu’on a souvent connue beaucoup plus mesurée dans ses interventions publiques. Dati contre Lucet, ça clashe sévère comme dans un épisode bien piquant des Marseillais.

Rachida Dati s’explique sur CNews

Deux jours après ce moment de tension intense, Rachida Dati est invitée sur le plateau de Sonia Mabrouk sur CNews, le 17 juin. Elle y revient sur l’échange houleux avec la journaliste vedette de France 2. Et là encore, elle ne fait pas vraiment dans la diplomatie.

Si elle répète être 100 % pour la liberté de la presse (« je serai toujours pour la liberté de la presse, toujours »), elle se montre beaucoup plus critique envers certaines pratiques. Pour elle, certaines émissions d’investigation, comme Cash Investigation ou Complément d’enquête, ciblent toujours les mêmes personnes, avec des méthodes qu’elle considère « à charge« .

Un avis tranché sur le journalisme d’investigation

Pour Rachida Dati, ce genre d’émission crée une confusion des rôles. Dans son interview sur CNews, elle balance : « Si vous voulez enquêter, si vous voulez devenir procureur, c’est un métier, je l’ai exercé. » Selon elle, le journalisme n’est pas là pour « détruire » ou « discréditer » des gens mais pour informer, de manière juste et équilibrée.

Une façon de dire que certains journalistes jouent aux justiciers sans en avoir ni les outils ni la mission. Et autant dire que cette sortie n’a pas laissé les internautes indifférents…

L’ambiance entre politiques et médias d’investigation devient de plus en plus rock’n’roll façon épisode musclé de Secret Story. Sauf qu’ici, pas de salle des secrets ni de buzz à gagner, juste de vraies tensions bien palpables. Reste à voir si Elise Lucet lui répondra à son tour ou si elle reste zen face aux piques bien salées de la ministre. Affaire à suivre…